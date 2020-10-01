«Повод задуматься»: Петербуржец сделал предложение возлюбленной в паблике про криминал и ДТП

Жених из Петербурга сделал предложение невесте в криминальном паблике. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На что только не идут мужчины, чтобы произвести впечатление на любимую и небанально сделать ей предложение руки и сердца. Кто-то заваливает невесту красивым букетом из сотен роз, кто-то под окнами с оркестром признается в своих чувствах, а кто-то вполне оригинальным считает позвать девушку замуж, разместив свой пост в городском паблике про убийства и смертельные аварии. По такому пути пошел петербуржец Игорь Ч., чье объявление в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» произвело там настоящий фурор. Мужчина отметил аккаунт своей барышни, опубликовал ее фото и написал:

«Маргарита, ты знаешь: я люблю тебя. Пусть я немного не такой… Да, я не ангел… Но это не может помешать нам. Я жду ответа «да». Я люблю тебя и хочу быть с тобой вечно. Выходи за меня замуж».

Несмотря на то, что через несколько часов после публикации поста под ним исчезло и имя невесты, и имя ужажера, шустрые фолловеры идентифицировали парочку.

«Игорь и Маргарита именем всего сообщества, величаю вас мужем и женой, живите долго и счастливо и никогда не попадайте в сводки этого замечательного паблика», - виртуально благословил их брак один из комментаторов.

«Приглашайте нас всех на свадьбу тогда уж!» – не растерялся другой.

Жених удивил не только подписчиков группы, но и саму невесту. Фото: vk.com/unreleased_dtp Фото: СОЦСЕТИ

Но большинство же подписчиков группы поступок мужчины не оценили и даже посоветовали Маргарите бежать о такого жениха: «сейчас она поймет, в какой группе он сидит и найдет мужика поумнее», «хороший повод задуматься невесте», «а как же принцы на белых конях?», «относительно романтики – вопрос сомнительный. Какой-то уж слишком «эконом-вариант».

Корреспондент «КП-Петербург» дозвонился до Игоря, правда, в разговоре мужчина оказался не таким смелым, как в Сети. Рассказал, что встречается с Маргаритой несколько месяцев, но этого ему достаточно для того, чтобы на ней жениться.

- Хотелось сделать предложение необычным. Почему разместил именно в этой группе? Ну, другие просто отказали, - объяснил печальным тоном мужчина.

Его грусть понять можно: Маргариту не сильно впечатлил поступок Игоря, поэтому она взяла паузу и пообещала дать ответ позже.