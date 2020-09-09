Безотходная переработка и закрытые полигоны: Как в Ленобласти реализуют «мусорную реформу»

Прозрачная система обращения с отходами, переход к их переработке с использованием современных технологий - основные задачи грядущей реформы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Открытый конкурс по выбору лучших концепций проектов строительства мусороперерабатывающих заводов пройдет в Ленинградской области в сентябре. Организует его экологический блок областного правительства. Жюри - члены профильных комитетов. Специалисты оценят поступившие заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе.

- Мы готовы предложить победителям площадки для строительства, которые будут оборудованы необходимыми коммуникациями, а также стабильную поставку сырья, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Сейчас важно выбрать решения переработки, подразумевающие экологическую безопасность и соблюдение всех соответствующих нормативов.

Заявки профильный комитет будет принимать до 20 сентября. Что предложат участники на конкурс, вопрос интересный. Известно, чего там не будет точно: сжигания отходов. От таких технологий в Ленобласти открещиваются обеими руками.

- Нам важно полностью решить проблему утилизации и переработки мусора, производимого на территории Ленинградской области, без использования технологии мусоросжигания, - подчеркнул на заседании экологического совета губернатор Александр Дрозденко.

Проблема незаконных свалок на сегодняшний день одна из самых трудноразрешимых в этой отрасли. Фото: Артем КИЛЬКИН

УПОР НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Три выбранные концепции реализуют при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов. Все это, кстати, в рамках федерального проекта «Чистая страна». Речь идет о трех новых заводах полного цикла. Они будут перерабатывать мусор «в ноль» с перспективой максимального повторного использования продуктов переработки.

По планам мощность каждого завода, как пояснили в областном правительстве, составит 300 тысяч тонн. Три предприятия - 900 тысяч тонн. Кроме того, как рассказал зампредседателя правительства Ленинградской области, курирующий экологический блок, Михаил Ильин, одно из таких производств, ближайшее к Петербургу, будет иметь возможность масштабирования, то есть при необходимости расширения мощности (и дальше мы объясним почему).

При этом в области пообещали в десять раз увеличить санитарную зону вокруг таких заводов: вместо предусмотренных трехсот метров - три километра до ближайшего населенного пункта. Но и эти меры, возможно, чрезмерны, потому что заводы должны быть полностью герметичны и абсолютно безопасны.

ПОЛИГОНЫ НАДО ЗАКРЫВАТЬ

Этих мощностей с лихвой должно хватить, чтобы заменить мусорные полигоны, которые доживают в регионе свой век. В течение ближайших трех лет они должны прекратить свою работу в том виде, в котором они работают сейчас. Захоронения непереработанных твердых бытовых отходов здесь точно больше не будет.

- Ставлю отсечку на 2023-й, когда мы должны полностью уйти от складирования мусора в чистом виде. Только переработка, - такую задачу летом поставил Дрозденко перед своими подчиненными. - Не будет больше никаких расширений, никаких новых карт в Ленинградской области. С 2023 года мусорных полигонов в том виде, в каком они есть сейчас, больше не будет.

В некоторых дворах уже сейчас стоят контейнеры по сбору пластика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осуществить это, впрочем, сложнее, чем сказать. Дело в том, что мусор на полигоны области везут не только со всего региона, но и из Санкт-Петербурга: складировать отходы на территории города и пригородов запрещено. В итоге на 47-й регион легла двойная «мусорная» нагрузка.

- Мы находимся в сложных условиях, - неоднократно подчеркивал Александр Дрозденко. - Две трети твердых бытовых отходов, которые захоранивают на территории Ленобласти, генерируются в соседнем субъекте. Если бы мы занимались только своим мусором - мы были бы лучшим в этом плане регионом России. Но мы-то еще занимаемся утилизацией мусора Петербурга.

Напомним, еще в начале лета Александр Дрозденко озвучил президенту Владимиру Путину свою идею: у двух соседних регионов должен быть один мусорный оператор (по сути, как управляющая компания. - Прим. ред.). Это решение позволит объединить потоки городских и областных отходов, реализовать единую стратегию по их переработке с применением современных технологий.

По поручению президента инициативу о межрегиональном операторе передали на рассмотрение в Минприроды. Потенциально немного времени есть - в Санкт-Петербурге мусорная реформа отложена до конца 2021 года. Но никакие соглашения пока не подписаны.

Губернатор заявил, что с 1 июля 2023 года мусорных полигонов в том виде, в каком они есть сейчас, больше не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Обо всех «расскажет» QR-код

Сразу же после летних каникул на заседании Законодательного собрания депутаты будут рассматривать законопроект о порядке оборота отходов в Ленобласти. Он предусматривает введение краткосрочных уникальных QR-кодов для тех, кто вывозит мусор. По коду можно будет понять, легальный это предприниматель или нет. QRкод расскажет всю информацию о грузе, его маршруте, а также выдаст данные юридического лица, которое принимает отходы. Отсутствие QR-кода или его несоответствие будет вести к конфискации автотранспорта. - Емкость мусорного рынка огромная, она измеряется десятками миллиардов рублей, - говорит Александр Дрозденко. - И, к сожалению, чем темнее схемы - тем больше заработок. Но мы хотим, чтобы все было по-честному: хотите зарабатывать - работайте по правилам, не хотите работать по закону - будут штрафы и конфискация техники.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Одна или две - это будет решено в процессе создания. Выберут УК по конкурсу, а в ее полномочия войдет обращение со строительными отходами: найти территорию для утилизации и переработки, контролировать перевозку. - В Санкт-Петербурге в год генерируется более трех миллионов тонн таких отходов, - заметил Дрозденко, рассказывая о нововведении.

НА РЫНОК ПРИВЛЕКУТ КОМПАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Об этом Александр Дрозденко рассказал на молодежном форуме «Ладога». - Нам необходимо избежать монополии, - пояснил губернатор. - Малые компании быстрее и дешевле могут наладить раздельный сбор мусора в поселениях. Первый опыт уже реализован в Гатчинском районе. Договоры региональный оператор заключит и по другим территориям.

РАЗРАБОТАЮТ СТАНДАРТ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК

Правительство Ленобласти ежегодно будет выделять субсидии муниципалитетам на новые контейнерные площадки. Проблему с их нехваткой планируют решить в ближайшие четыре года, на это будет выделяться по 175 миллионов рублей ежегодно. Но при этом они должны будут соответствовать определенному стандарту. Его разработают с учетом специфики техники, которая работает сегодня на территории области. То есть сделают так, чтобы машинам было удобно забирать отходы. Об этом рассказал Михаил Ильин на встрече с перевозчиками твердых бытовых отходов. Площадки должны быть чистыми, а если окажутся захламленными, то отвечать за это должны не только перевозчики, но и муниципалы. - Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу, - обратился к транспортным компаниям Михаил Ильин. Известно, что контейнерных площадок будет четыре вида, для каждой - соответствующий стандарт сбора. По санитарным нормам расстояние до контейнерных площадок не может превышать 150 метров, при отсутствии контейнерных площадок в населенном пункте плата за эту услугу не начисляется.

У Петербурга и Ленобласти может появиться один оператор, который будет контролировать все вопросы по отходам и переработке. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

8 (812) 207-18-18 - круглосуточная горячая линия управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ

1. В администрацию муниципального образования - вопросы земельного контроля находятся в ее ведении. Местные власти должны устранить нарушения.

2. В комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. Телефоны: +7-921-908-50-86 по будням с 09.00 до 18.00; 8 (812) 611-40-32 круглосуточно.

3. На сайт народнаяэкспертиза.рф. 4. К региональному оператору (если свалка только из твердых коммунальных отходов). Нужно отправить письмо, указав в теме район, а в тексте - точные координаты свалки, на почту tko@uklo.ru. К письму приложить фотографию нарушения.

КОШЕЛЕК

Тарифы снизили В мае в Ленобласти на 3,8 процента снизили тарифы на вывоз мусора. Так, для жителей многоквартирных домов стоимость теперь составляет 5,39 рубля, а не 5,6 рубля за квадратный метр.

Для жителей частных домов также изменился порядок начисления. Теперь плата взимается не с квадратного метра, а с человека - в зависимости от количества проживающих по 98,58 рубля с человека. Размер платежей по каждому отдельному дому будет зависеть от числа проживающих.

Как пояснили в правительстве Ленинградской области, таким образом для индивидуальных домов, где зарегистрирован всего один человек, плата снизится более чем на 70 процентов. Если жильцов трое - то выгода составит 11 процентов.

До конца года никаких повышений не предвидится. При этом есть меры поддержки федеральных и региональных льготников.

СПРАВКА «КП»

«Мусорная реформа» - это комплекс мероприятий по полному изменению структуры системы обращения с отходами, который реализуют по всей стране. В частности, речь идет о раздельном сборе отходов, санкциях за ненадлежащую утилизацию, поэтапный запрет на захоронение отходов, которые можно переработать. В результате реформы в регионе должна быть создана прозрачная система обращения с отходами, переход к их переработке с использованием современных технологий и решена проблема незаконных свалок.