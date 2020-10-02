МТС Медиа покажет фильм-конкурсант ММКФ «Блокадный дневник»

МТС Медиа покажет на ММКФ фильм «Блокадный дневник». Фото: пресс-служба «МТС Медиа».

МТС сообщила об участии в конкурсной программе 42-го Московского международного кинофестиваля, который проходит с 1 по 8 октября, полнометражного фильма «Блокадный дневник». Эта картина киностудии «Сентябрь» выйдет при поддержке МТС Медиа: конкурсный показ фильма намечен на 3 октября на ММКФ, а в онлайн-кинотеатре МТС ТВ картина будет доступна в следующем году.

- Мы очень рады, что фильм, наконец, увидят зрители. Делался он очень сложно и долго - более 4-х лет, - прокомментировал режиссер фильма Андрей Зайцев. - Это фильм про самую тяжелую - первую блокадную зиму, рассказанный на основе воспоминаний блокадников. Для нас большая честь быть в основном конкурсе Московского кинофестиваля. И мы рады, что скоро, 27 января, в день полного снятия блокады, мы вместе с МТС Медиа выпустим фильм и его, наконец, смогут увидеть зрители по всей стране.

Фото: пресс-служба «МТС Медиа».

Военно-историческая драма Андрея Зайцева по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года - в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители.

Фото: пресс-служба «МТС Медиа».

Картина основана на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной», и ее повести «Дневные звезды», а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе, писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны, они имели место и не являются художественным вымыслом. Главные роли в проекте исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Также в проекте приняли участие Александра Гранина, Василина Маковцева, Полина Филоненко, Мария Дубина, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Наталия Санько и Алексей Филимонов.

Фото: пресс-служба «МТС Медиа».

- Блокадный дневник» - это честная картина об одном из самых трагических испытаний в истории нашей страны, - добавляет вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин. - Режиссер говорит об этом с большой болью, с искренним желанием рассказать правду и сохранить память в нашем быстро меняющегося мире о тех, кому было суждено пройти эти нечеловеческие испытания. Очень важно познакомить как можно больше зрителей с этим фильмом, поэтому мы решили поддержать релиз картины.