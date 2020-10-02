Погода на выходные, 3 и 4 октября 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло и солнечно, но могут быть дожди

Петербуржцев ждут последние погожие денечки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние погожие денечки бабьего лета догуливают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По прогнозам синпоптиков, солнца и тепла осталось на двое суток. Но это учитывая остаток пятницы, ведь уже с середины воскресенья возможны осадки, а с понедельника и вовсе начнутся ливни. Какой будет погода, на выходные, 3 и 4 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик города на Неве.

- В пятницу-субботу прогноз почти одинаковый прогноз. Очень тепло. Сейчас у нас уже +19 градусов. Завтра тоже +18 и без осадков. А с воскресенья к нам подходят дожди, уже днем 4 октября возможны осадки. Но интенсивные дожди начнутся с приходом атмосферного фронта в понедельник, 5 октября, - пояснил корреспонденту «КП-Петербург» Александр Колесов.

После выходных в Петербург придут дожди, но все еще будет тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Причем лить будет весь день подряд. Небольшой перерыв природа сделает на вторник - дожди либо прекратятся, либо будут кратковременными, а потом примется за дело вновь. Такой погода будет до конца следующей рабочей недели. Но несмотря на осадки, температурный фон останется существенно выше нормы. Синоптики обещают от +10 до +15 градусов вплоть до 10 октября.

Затем возможно похолодание, точнее возвращение к нормативным показателям. Одновременно с этим в Петербурге планируют начать и отопительный сезон.

Ну а с третьей декады месяца возможны и заморозки. И даже снег.