Новые правила безопасности в метро Санкт-Петербурга: Смольный разъяснил обязанности пассажиров во время коронавируса

Смольный дополнил правила безопасности в метро Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный подкорректировал правила безопасности в метрополитене Санкт-Петербурга. Такое решение власти приняли, исходя из соответствующих изменений в федеральном законодательстве, утвержденных Минтрансом. Документ с обновленными правилами уже подписан губернатором Александром Бегловым.

Первое, что бросается сразу в глаза – Смольный дополнил строку в разделе о необходимости выполнять требования перевозчика по соблюдению правил транспортной безопасности. Теперь туда добавились следующие слова:

- Пассажир обязан выполнять обязательные для исполнения… правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, - гласит документ.

Переводя на простой язык, в метро могут на законных основаниях отказать вам в проходе без, например, защитной маски в пандемию коронавируса. До этого, напомним, власти пытались вразумить петербуржцев другим постановлением – «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)». Правда, горожане не особо добропорядочно следовали масочному режиму.

Следующее важное изменение в правилах «поведения» в подземке посвящено родителям, которые решили спуститься в метро с детской коляской. Теперь ее перемещение возможно только с помощью работника перевозчика. Возможно, за это будет отвечать служба мобильности, которая помогает пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что с 1 октября в метрополитене Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим. Однако, как увидели журналисты «Комсомолки», на некоторых станциях контроль совсем не строгий.