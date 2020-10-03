Синоптик рассказал, когда закончится "бабье лето" в Санкт-Петербурге

"Бабье лето" в Санкт-Петербурге подходит к концу Фото: Артем КИЛЬКИН

Невероятно теплое и затяжное "бабье лето" в Санкт-Петербурге подходит к концу. Вторая половина сентября и начало октября побили в городе множество температурных рекордов, а количество солнечных дней поражало как местных жителей, так и гостей Северной столицы. Однако, как отметил в субботу, 3 октября 2020 года, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, тепло подходит к концу. Вскоре на смену жаркой осени придет прохлада и дожди.

- В воскресенье, 4 октября, к берегам Невы пожалует осень. Регион окажется в передней части приближающегося с запада циклона. Небо затянут плотные облака и днем пройдут дожди, - рассказал специалист.

Ночи пока еще будут теплыми - 10-12 градусов выше нуля. Но днем в воскресенье температура воздуха в Северной столице не превысит 13-15 градусов.

Сухая, шуршащая осень тоже закончится. Ожидается, что за воскресенье и понедельник в Санкт-Петербурге может выпасть до 20-30 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы октября.

Поэтому, насладиться последним теплым, по-летнему ласковым солнцем можно в субботу, 3 октября. Температура воздуха в Петербурге до 17-19 градусов выше нуля, по области - плюс 15020 градусов.