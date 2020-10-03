Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 октября 2020 года: Продление режима самоизоляции и рост числа зараженных

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 октября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 октября 2020 года. За последние сутки рост числа зараженных в Северной столице совершил серьезный скачек до 358 человек. Предполагая подобное развитие, Смольный уже начал возвращать меры, чтобы предотвратить более масштабное распространение инфекции. Так, постепенно в городе возвращаются ограничительные меры.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 43 966 человек, умерли 3 034 (+30 за сутки), выздоровели 29 547 (+179 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 3 октября 2020 года / Фото: Яндекс

Из-за сильного роста числа заболевших, правительство Петербурга настоятельно рекомендовало работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу. Правило еще не обязательное.

Также в Смольном высказали беспокойство по поводу группы риска - людей старше 65 лет. Администрациям всех районов города уже дали поручение обеспечить пенсионеров помощью волонтеров, как это было в пик пандемии.

С новой недели в Петербурге начнется вакцинация от коронавируса. Пока что она не массовая. Первую прививку получат пока только 42 медика.

Тем временем, 51 класс в 25 школах и один детский сад ушли на карантин в Санкт-Петербурге. Причиной стала вспышка респираторных инфекций, в том числе коронавируса.

Что касается Ленобласти, то по коронавирусу в регионе ситуация следующая: за время пандемии заразились 8 405 (+79 за сутки) человек, выздоровели 5 631 (+27) и скончались 100 (+2).