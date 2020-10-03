Госпиталь в Ленэкспо готов принимать 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь в Ленэкспо в случае необходимости готов принять до 2500 пациентов с коронавирусной инфекцией Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург перешил в режим боевой готовности к новой волне коронавируса. В субботу, 3 октября 2020 года, стало известно, что временный госпиталь в Ленэкспо развернул коечные места еще в трех корпусах комплекса. Теперь там готовы принять до 2,5 тысяч пациентов разной тяжести.

- Мы договорились с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером о передаче под госпиталь дополнительных корпусов. Сегодня корпуса 7, 8 и 8А зарезервированы и готовы к приему пациентов, Павильоны 5 и 5А готовим для больных средней тяжести и тяжелых. Здесь есть реанимация, компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород. Корпуса 1, 2 и 3 предусмотрены для "легких" пациентов. Персонал подобран, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В комплексе еще 3 корпуса перееоборудовали под госпиталь Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сейчас во временном госпитале идут последние подготовки: занимаются отоплением, устанавливают урны в коридорах, исправляют недоработки. Так, душевые и туалеты теперь расположены в отдельных помещениях, там установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды. Значительно усилено техническое оснащение госпиталя.

Смольный рассматривает госпиталь, как запасной, который будет задействован, если эпидемическая обстановка ухудшится.

- Хотелось бы, чтобы мы не использовали этот запасной вариант, но это будет зависеть от жителей нашего города. Сегодня подготовлено 4640 коек, свободных - 844 койки. Мы готовы в течение нескольких дней развернуть до 8 тысяч коек, - отметил градоначальник.

Сегодня больных коронавирусом принимают в 13-ти больницах. В городе стараются не не прекращать плановый прием больных, но для этого нужно, чтобы все жители соблюдали масочный режим и требования Роспотребнадзора, отмечают в Смольном.

- Обстановка ухудшается. Город готов, но болезнь протекает тяжело. Хочу пожелать всем здоровья и призываю ленинградцев-петербуржцев: соблюдайте, пожалуйста, масочный режим для безопасности своих родных и близких!, - сказал губернатор.