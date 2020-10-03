Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал провокационное видео в адрес "Спартака"

Радимов разместил провокационное видео в адрес «Спартака», обвинив Соболева в симуляциях Фото: Александр ГЛУЗ

Главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов опубликовал на своей странице в социальной сети видео, которое вызвало очень жаркий спор в Twitter. Бывший футболист разместил провокационный ролик в отношении московского "Спартака" накануне матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые примут основную команду из Санкт-Петербурга. В видео собрана подборка эпизодов, в которых игроки "Спартака" симулируют.

- Знаменитые спартаковские стеночки, - подписал Радимов видео.

Однако подписчики Радимова, точнее, болельщики "Спартака", начали очень грубо отвечать знаменитому спортсмену. Многие начали обвинять в симуляции на поле "Зенит", при этом используя много нецензурной брани.

- Знаменитые спартаковские стеночки, это когда твой "Зенит" вместе с тобой е*** 4-1 на Петровском, - грубо ответил один из пользователей сети.

- Провинциальные комплексы идеально отражаются в хэштегах, - отметил другой пометку Радимова "битва двух столиц".

Другие любители спорта начали публиковать другие видео, на которых футболисты "Зенита" нарушают правила.

Спор и оскорбления разрослись на сотни комментариев.

Матч "Спартак" — "Зенит" состоится 3 октября на "Открытие Арене" в Москве. Начало встречи запланировано на 19.00 часов.