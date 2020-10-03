«Мы терпели 30 лет. Теперь уже не можем»: Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Предоставлено "КП"

Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении всерьез беспокоит всё мировое сообщество. Напомним: конфликт в очередной раз разгорелся 27 сентября в Нагорном Карабахе, и шансы, что в ближайшее время его накал уляжется, крайне низки — по заявлениям российских СМИ, стороны используют артиллерию, авиацию и тяжелую бронетехнику. О том, почему этот регион превратился в горячую точку, и когда закончится война, «Комсомолке» рассказал Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов.

- Султан Магомедович, давайте все же определимся — из-за чего разгорелся конфликт? И что это такое — именно локальный конфликт или все же полномасштабная война?

- Начнем с того, что Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт начался не вчера, не год и даже не десять лет назад. Точкой отсчета тут нужно считать 1988 год, когда руководство Армении вдруг решило захватить себе Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана, которая исторически всегда была территорией Азербайджана. Теперь получается так, что вот уже более 30-ти лет часть нашей, исконно нашей территории, фактически, оккупирована соседней страной. Причем сам факт оккупации признает все мировое сообщество. Все государства мира поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна в мире не признает самопровозглашенный «НКР». Давайте не будем забывать о том, что еще в начале 1990-х годов Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, где четко указано требование о безоговорочном выводе армянских вооруженных формирований из территории Азербайджана. Но ситуация не меняется.

- Получается, просто лопнуло терпение?

- Сейчас война идет на нашей территории. Посмотрите на карту Азербайджана, посмотрите, где находится Нагорный Карабах — и вы сами это без труда поймете. Мы воюем за наш собственный дом. Поэтому мне и моим соотечественникам очень странно слышать, как нас обвиняют в том, что мы «развязали кровопролитие». Вспомните, как сказал наш уважаемый Президент Ильхам Алиев - «прежде чем задавать такие вопросы, спросите, что делает армянский солдат на нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей земле?!». Вот это и есть главный камень преткновения. Что мы должны были сделать? Мы уже около 30-ти лет ждем, когда этот вопрос решит Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция — группа, специально созданная для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Но результатов до сих пор нет.

- Когда закончится война? При каких условиях?

- У нас было, есть и остается единственное требование к Армении — вывести войска с наших территорий. Ведь сейчас под оккупацией Армении, фактически находится не только сам Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Мы готовы к переговорам с конктерным условием —полный и незамедлительный вывод вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха и семи районов вокруг.

Ведь мы неоднократно заявляли, что мир воцарится при одном условии – полный вывод армянских войск с наших территорий. И после того, как около миллиона Азербайджанских беженцев вернутся на свои родные земли.

- Какую роль в этом конфликте должна сыграть Россия?

- Россия, как я уже говорил, входит в «большую тройку» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И именно к России Азербайджан тепло расположен больше всех остальных. У наших стран, наших народов есть ментальное, глубокое, древнее понимание друг друга, а самое главное — мы прекрасно понимаем, что Россия как и мы желает мира. И поэтому, мы очень ждем и надеемся, что именно Россия в силах разъяснить армянам ошибочность их позиции.

- То есть, мирное урегулирование вопроса все же возможно?

Всему есть предел — и человеческому терпению в том числе. Вы только вдумайтесь — 30 лет мы вели переговоры, надеясь на мирное урегулирование конфликта. Наша цель, повторюсь, освободить наши земли.

Мне очень больно, глядя на то, как некоторые российские СМИ необъективно и целенаправленно освещая конфликт «с ювелирной точностью», мягко говоря, делают все, чтобы навредить многовековым дружеским отношениям между Азербайджаном и Россией.

Примечание: издание "Комсомольская правда" ранее неоднократно транслировала позицию Армении по конфликту в Нагорном Карабахе. Мы осознаем, что столь серьезная проблема не может рассматриваться только с одной точки зрения, а потому готовы и впредь давать слово сторонам конфликта.