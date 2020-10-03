В Петербурге создадут арт-объект, посвященный врачам

Ромашки высотой с пятнадцатиэтажный дом будут нарисованы по проекту известного художника Алексея Сергиенко. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".

В понедельник, 5 октября, во всем мире отмечается Международный день врача. В этот день в Петербурге нарисуют ромашки высотой с пятнадцатиэтажный дом. Проект, выполненный в стилистике известного художника Алексея Сергиенко, будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самые большие нарисованные ромашки в мире.

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Работы над созданием столь масштабного арт-объекта начались уже в выходные, а в понедельник он будет представлен публике.

По словам художника Алексея Сергиенко, форма для арт-объекта – рисунок на фасадах домов – выбрана неслучайно, ведь 5 октября отмечается также День архитектора. А концепция музея под открытым небом, когда жилые дома сами по себе являются произведениями современного искусства, максимально близка художнику, мечтающему привезти в Петербург работы Бэнкси.

Напомним, что Алексей Сергиенко работает в направлении поп-арт с 2009 года, а его фирменным стилем являются ромашки. Среди самых известных работ художника картина «Добрейшей души человек», на которой изображен президент России Владимир Путин в ромашках, а также картины, героями которых являются Сергей Шнуров и Игорь Акинфеев, также в ромашках.