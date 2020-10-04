За сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге умерло 25 человек

В Ленинградской области за сутки коронавирус нашли еще у 78 жителей Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусной статистикой поделились в федеральном оперативном штабе. По данным на 10:40 4 октября, в Санкт-Петербурге коронавирусом с начала пандемии заразилось 44 358 человек. Из них у 392 человек «ковид» подтвердился за последние сутки. По суточному приросту числа заболевших Петербург занял среди регионов России второе место после Москвы.

Скорбную статистику пополнили 25 человек: именно столько летальных случаев связали с коронавирусом за последнее сутки. Всего же с начала пандемии в городе на Неве от «ковида» погибло 3059 человек.

Выздоровело за сутки 196 петербуржцев. Они увеличили количество тех, кто переборол вирус, до 29 743 человек.

В Ленинградской области за сутки коронавирус нашли еще у 78 жителей. Всего с начала пандемии число зараженных в 47 регионе составило 8483. Ни выздоровлений, ни летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировали, поэтому эти показатели остались на прежнем уровне: 5631 выздоровевший, 100 погибших.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились, по официальным данным, более 1,215 миллиона человек. Количество выздоровевших приближается к 980 тысячам, а число умерших перевалило за 21 тысячу человек.

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