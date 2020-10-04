Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 октября 2020 года: Город подготовил «Ленэкспо», область открыла новые коронабольницы

Сегодня коронавирусных больных начали принимать еще две больницы в Ленобласти. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербург уверенно держится на втором месте среди регионов России, после Москвы, по количеству выздоровевших, заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Минувшие сутки, 4 октября, принесли городу на Неве еще 392 зараженных и 25 смертей.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, «ковид» подхватили 44 358 петербуржцев. Из них выздоровело уже 29 743 человека, в том числе 196 – за последние сутки. А вот 3059 жителей Северной столицы перебороть вирус так и не смогли: скорбную статистику уходящего дня пополнили еще 25 летальных случаев.

Найти и вылечить зараженных помогает тестирование. За сутки на коронавирусную инфекцию обследовали 21 004 человек.

– Под медицинским наблюдением находится 2676 человек, – сообщают в оперативном штабе Санкт-Петербурга. – Из них 33 – в обсерваторе, 695 – контактные, 1948 – на самоизоляции.

Санкт-Петербург вновь подготовил к возможному открытию госпиталь в «Ленэкспо», который сможет принять две с половиной тысячи человек. Тем временем Ленобласть тоже расширяет свой коечный фонд и перепрофилирует под «ковид» новые клиники. Так, с сегодня коронавирусных больных начали принимать в Сиверской и Бокситогорской больницах, а количество мест для таких пациентов увеличили на 160 – с 866 до 1026.

К слову, в 47 регионе ни выздоровлений, ни смертей за сутки не зарегистрировали: их по-прежнему 5631 и 100, соответственно. Зато на 78 выросло количество зараженных, теперь их с начала пандемии насчитывается 8483.

Всего же с прихода в страну коронавируса заразились, по официальным данным, более 1,215 миллиона россиян. Количество выздоровевших приближается к 980 тысячам, а умерших – к 22 тысячам человек.