Первыми героинями фотопроекта «Давно не виделись» стали жительницы блокадного Ленинграда

Участники проекта «Давно не виделись» ездят на свидание с городом своих детства и юности. Фото: Ольга Проскурина

Биография жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Зауличевой могла бы лечь в основу захватывающего байопика. Людмила Ивановна родилась за три года до того, как грянула война. Во время блокады маленькая Люда потеряла пятерых родственников, вместе с мамой оказалась под обстрелом и, несмотря на все тягости того времени, выжила. Затем училась на радиста и получила военный билет, освоила еще несколько специальностей, трудилась на фабрике дорожных изделий, дослужилась до секретаря партийной организации, пела в церковном хоре, занимала победные места в соревнованиях по гражданской обороне, а после выхода на пенсию в 1993 году возглавила организацию «Жители блокадного Ленинграда» в округе «Георгиевский».

СВИДАНИЕ С ГОРОДОМ

Об этих и других важных событиях в своей жизни Людмила Зауличева рассказала в рамках фотопроекта «Давно не виделись», организованного благотворительным фондом «Доброделы Петербурга» и «Комсомольской правдой в СПб». Его цель - дать возможность пожилым петербуржцам старшего поколения рассказать свои истории, связанные с Северной столицей. Каждую неделю участники проекта будут ездить на свидание с городом своих детства и юности.

Людмила Ивановна стала первой героиней фотопроекта. Волонтеров фонда она попросила отвезти ее на Сенатскую площадь - Зауличева живет на окраине Петербурга, ей редко удается добраться до центра.

Благодаря проекту Людмила Зауличева побывала в дорогих ее сердцу местах. Фото: Ольга Проскурина

- Для меня это самое красивое место города. Здесь и Исаакиевский собор, и Медный всадник, и старинное здание Сената, рядом Нева, за ней - университет и Ростральные колонны, - рассказывает Людмила Ивановна. - Эти пейзажи мне знакомы с детства. В 1942 году мама попала в больницу - она рожала сестренку, которая не выжила. Меня на это время отправили в детский дом, но я называю его детским садом. Находился он неподалеку, напротив здания ВЧК на Гороховой. Потом я училась на Английской набережной. Ну и самое главное - в этом районе я встречала первый салют!

ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Второй в мини-путешествие отправилась Ольга Трофимова. Коренная ленинградка, прошедшая блокаду, захотела вновь оказаться в Румянцевском саду на Васильевском острове. Осенью сквер особенно красив - дорожки и шапки деревьев усыпаны золотыми листьями. А чтобы прогулка была комфортной, в саду организовали зону отдыха со столом и стульями, где Ольга Ивановна могла согреться чаем и пообщаться с волонтерами.

- Вспоминаю свою юность и детство. Здесь замечательно - тихо и красиво, - поделилась с ними героиня проекта «Давно не виделись». - В связи с обстановкой сад как будто замер. Но я помню, как в выходные дни здесь играла музыка, выступал оркестр, люди веселились и даже танцевали.

Обеих героинь во время прогулки сопровождала профессиональный фотограф Ольга Проскурина. Именно она стала идейным вдохновителем проекта, решив подарить пожилым петербуржцам еще одно яркое воспоминание о любимом городе.

Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Фото: Ольга Проскурина

- Люди гаснут не только от болезней, они гаснут от ежедневных дел, одной и той же стены напротив своего кресла, одних и тех же действий. Нам захотелось подарить день, который заставит улыбаться наших пожилых людей множество дней впереди, - поделилась Ольга Проскурина.

Также идею «Комсомолки» и «Доброделов» поддержали представители АО «ПТК «Модерам». Более 25 лет компания создает надежную и современную защитную обувь. При ее разработке и производстве используются новейшие технологии и материалы, поэтому эргономичная и ортопедически продуманная спецобувь выполнена на уровне мировых стандартов.

В будущем проект «Давно не виделись» продолжится. Истории и фотографии героев будут опубликованы в «Комсомольской правде в Петербурге», а также на сайте spb.kp.ru.