Пять способов сэкономить на доставке предпринимателям и самозанятым. Фото предоставлено DPD.

Сомнений нет: 2020 год мы запомним надолго. Мир изменился, сложно пришлось всем, но особенно сильно тяготы пандемии ощутил малый бизнес. В настоящей западне оказались небольшие фирмы и самозанятые. Переживающие о скромных оборотах ранее, они вовсе лишились покупателей.Чтобы выжить, представители сферы ушли в онлайн, начали учиться новому, экпериментировать и искать клиентов в других городах. Особое значение в таких условиях приобрели вопросы доставки товаров. Транспортные компании стали настоящим спасительным мостиком между бизнесом и потребителями.

- В пиковые месяцы пандемии количество заказов заметно увеличилось, - вспоминает директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков. – Это показало, что самозанятые и микробизнесмены часто нуждаются в отправлении небольших посылок. Тогда же мы поняли, что частным предпринимателям нужна помощь в расширении географии бизнеса.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Одной из тех, по кому больно ударил затянувшийся карантин, оказалась и моя подруга. До «эпохи коронавируса» она арендовала небольшой островок в торговом центре. На клочке в несколько квадратных метров стоял стол, уставленный гончарным хэнд-мейдом. Этим хобби Варя увлеклась пару лет назад, когда устала от офисной работы. Сегодня в ассортименте ее крохотного магазинчика рукотворные кружки, тарелки, рамочки для фотографий и другие милые вещи, греющие душу.

В начале карантина торговый центр закрылся, и Варе пришлось съехать. После нескольких дней меланхолии решение нашлось – нужно развивать онлайн-продажи. Вскоре через соцсети пришли первые покупатели. Причем, не только из Петербурга, но и других городов. Встал вопрос с доставкой. Хрупкий товар диктовал свои условия: к грузу должны относиться бережно.

Транспортных компаний, предоставляющих услуги перевозки, множество. Главные критерии, по которым оценивается их работа – скорость и стоимость. Предложения у всех схожие, поэтому казалось, что разницы в выборе нет. Варя обратилась к популярной фирме, название которой было на слуху. Но сотрудничество не задалось: несколько посылок застряли, а одно из изделий вовсе разбилось. Кружка по индивидуальному эскизу, которая должна была стать подарком на день рождения, дошла до покупателя без ручки. И это притом, что стоимость услуг сервиса была вовсе не копеечной…

Фото предоставлены DPD.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

После этой истории поиск партнера, который смог бы доставлять хрупкий товар Вари в срок, в сохранности и не очень дорого, продолжился. Со временем пришел опыт. Оказалось, можно не только найти надежного перевозчика, но еще и сэкономить.

- Во-первых, нужно планировать и придерживаться графика доставок. Срочные заказы, как правило, обходятся дороже, - делится Варя. - Второе – важно продумать качественную упаковку. В идеале она должна выдержать все удары, падения и другие опасные маневры. Лучше озаботиться этим сразу и не ждать первых потерь. Также нужно узнать, несет ли компания ответственность за сохранность груза. Иначе возмещать ущерб придется из своего кармана.

Еще один совет - заранее изучить, что входит в стоимость доставки, а за что нужно заплатить дополнительно. Например, отдельно может оплачиваться работа курьера, который заберет поылку от двери, возврат отправления или ожидание получателя.

- Если сотрудничество планируется на постоянной основе, выгоднее заключить с перевозчиком договор, - продолжает Варя. - Там прописываются сроки доставки и условия оплаты. Зачастую это дает возможность постоплаты, а деньги переводятся по оговоренной схеме. Так проще выстраивать бюджет и контролировать расходы.

Фото предоставлены DPD.

Еще один способ экономии, о котором не стоит забывать - акции и предложения со специальными условиями. Та же транспортная компания DPD в два раза снизила цену для предпринимателей и самозанятых на доставку посылок по Петербургу и Екатеринбургу, а также из этих городов в любой населенный пункт России. Так фирма решила поддержать региональный бизнес, который все еще оправляется от пережитого кризиса.

- Для продвижения товаров местного производства по всей стране у нашей компании есть все необходимое: широкая сеть пунктов выдачи заказов в России — более 3 500 точек, быстрая доставка на пункт выдачи или прямо к двери клиента. А теперь еще и низкая цена, - рассказал директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков. - Мы с удовольствием готовы помогать региональному бизнесу отправлять товары и развиваться за пределами своего города.

Так, небольшую посылку размером до 60 см в трех измерениях DPD доставит до пункта выдачи за 150 рублей, а груз габаритами до 75 см обойдется в 230 рублей. Получить отправление можно в любом районе Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и все в течение одного рабочего дня. К тому же, можно воспользоваться доставкой прямо до двери.

Оформление заказа проходит через сайт или контактный центр компании. Чтобы отправить товар адресату, предпринимателю нужно принести его в ближайший пункт DPD. Выгодная акция продлится до конца октября, после чего планируется распространить ее на другие города России.