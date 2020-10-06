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Общество

Пять способов сэкономить на доставке предпринимателям и самозанятым

Выбираем транспортную компанию для малого бизнеса
Маргарита РЕПИНА
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Пять способов сэкономить на доставке предпринимателям и самозанятым. Фото предоставлено DPD.

Пять способов сэкономить на доставке предпринимателям и самозанятым. Фото предоставлено DPD.

Сомнений нет: 2020 год мы запомним надолго. Мир изменился, сложно пришлось всем, но особенно сильно тяготы пандемии ощутил малый бизнес. В настоящей западне оказались небольшие фирмы и самозанятые. Переживающие о скромных оборотах ранее, они вовсе лишились покупателей.Чтобы выжить, представители сферы ушли в онлайн, начали учиться новому, экпериментировать и искать клиентов в других городах. Особое значение в таких условиях приобрели вопросы доставки товаров. Транспортные компании стали настоящим спасительным мостиком между бизнесом и потребителями.

- В пиковые месяцы пандемии количество заказов заметно увеличилось, - вспоминает директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков. – Это показало, что самозанятые и микробизнесмены часто нуждаются в отправлении небольших посылок. Тогда же мы поняли, что частным предпринимателям нужна помощь в расширении географии бизнеса.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Одной из тех, по кому больно ударил затянувшийся карантин, оказалась и моя подруга. До «эпохи коронавируса» она арендовала небольшой островок в торговом центре. На клочке в несколько квадратных метров стоял стол, уставленный гончарным хэнд-мейдом. Этим хобби Варя увлеклась пару лет назад, когда устала от офисной работы. Сегодня в ассортименте ее крохотного магазинчика рукотворные кружки, тарелки, рамочки для фотографий и другие милые вещи, греющие душу.

В начале карантина торговый центр закрылся, и Варе пришлось съехать. После нескольких дней меланхолии решение нашлось – нужно развивать онлайн-продажи. Вскоре через соцсети пришли первые покупатели. Причем, не только из Петербурга, но и других городов. Встал вопрос с доставкой. Хрупкий товар диктовал свои условия: к грузу должны относиться бережно.

Транспортных компаний, предоставляющих услуги перевозки, множество. Главные критерии, по которым оценивается их работа – скорость и стоимость. Предложения у всех схожие, поэтому казалось, что разницы в выборе нет. Варя обратилась к популярной фирме, название которой было на слуху. Но сотрудничество не задалось: несколько посылок застряли, а одно из изделий вовсе разбилось. Кружка по индивидуальному эскизу, которая должна была стать подарком на день рождения, дошла до покупателя без ручки. И это притом, что стоимость услуг сервиса была вовсе не копеечной…

Фото предоставлены DPD.

Фото предоставлены DPD.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

После этой истории поиск партнера, который смог бы доставлять хрупкий товар Вари в срок, в сохранности и не очень дорого, продолжился. Со временем пришел опыт. Оказалось, можно не только найти надежного перевозчика, но еще и сэкономить.

- Во-первых, нужно планировать и придерживаться графика доставок. Срочные заказы, как правило, обходятся дороже, - делится Варя. - Второе – важно продумать качественную упаковку. В идеале она должна выдержать все удары, падения и другие опасные маневры. Лучше озаботиться этим сразу и не ждать первых потерь. Также нужно узнать, несет ли компания ответственность за сохранность груза. Иначе возмещать ущерб придется из своего кармана.

Еще один совет - заранее изучить, что входит в стоимость доставки, а за что нужно заплатить дополнительно. Например, отдельно может оплачиваться работа курьера, который заберет поылку от двери, возврат отправления или ожидание получателя.

- Если сотрудничество планируется на постоянной основе, выгоднее заключить с перевозчиком договор, - продолжает Варя. - Там прописываются сроки доставки и условия оплаты. Зачастую это дает возможность постоплаты, а деньги переводятся по оговоренной схеме. Так проще выстраивать бюджет и контролировать расходы.

Фото предоставлены DPD.

Фото предоставлены DPD.

Еще один способ экономии, о котором не стоит забывать - акции и предложения со специальными условиями. Та же транспортная компания DPD в два раза снизила цену для предпринимателей и самозанятых на доставку посылок по Петербургу и Екатеринбургу, а также из этих городов в любой населенный пункт России. Так фирма решила поддержать региональный бизнес, который все еще оправляется от пережитого кризиса.

- Для продвижения товаров местного производства по всей стране у нашей компании есть все необходимое: широкая сеть пунктов выдачи заказов в России — более 3 500 точек, быстрая доставка на пункт выдачи или прямо к двери клиента. А теперь еще и низкая цена, - рассказал директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков. - Мы с удовольствием готовы помогать региональному бизнесу отправлять товары и развиваться за пределами своего города.

Так, небольшую посылку размером до 60 см в трех измерениях DPD доставит до пункта выдачи за 150 рублей, а груз габаритами до 75 см обойдется в 230 рублей. Получить отправление можно в любом районе Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и все в течение одного рабочего дня. К тому же, можно воспользоваться доставкой прямо до двери.

Оформление заказа проходит через сайт или контактный центр компании. Чтобы отправить товар адресату, предпринимателю нужно принести его в ближайший пункт DPD. Выгодная акция продлится до конца октября, после чего планируется распространить ее на другие города России.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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