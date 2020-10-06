Продолжительная магнитная буря накроет Санкт-Петербург в октябре

Магнитные бури придут в Петербург в октябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное испытание ждет метеозависимых жителей Санкт-Петербурга. Продолжительная магнитная буря надвигается на город. Она накроет Северную столице в октябре и продлится пять дней.

- С 20 и по 28 октября включительно в Санкт-Петербурге будет отмечаться возбуждение магнитосферы. Непосредственно магнитная буря начнется 21 и закончится 25 октября, - сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Впрочем, сама буря будет не слишком сильной. С 21 по 24 число магнитные волнения останутся на уровне G1, что означает слабую бурю, а пик придется на 25 октября, когда уровень станет средним (G2).Эта буря окажется чуть длиннее обычной, которая проходит за три дня.

Пик бури придется на 25 октября. Фото: tesis.lebedev.ru

Отметим, что всего в градации магнитных бурь пять степеней от слабой до экстремально сильной.

С 26 октября магнитосфера Земли придет в норму и вернется к обычным показателям.

Напомним, что магнитные бури происходят из-за вспышек на Солнце и взаимодействием возмущенных солнечных потоков с магнитосферой Земли. При этом побочными эффектами вспышек, являются красивейшие северные сияния. И пока одни петербуржцы будут мучиться от головной боли, другие отправятся «охотиться» за авророй с фотоаппаратами.