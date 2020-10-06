Бесплатные причалы помогут вернуть аквабусы в Санкт-Петербург

Конкретные условия для претендентов на бесплатные причаливания разработают в правительстве Фото: Олег ЗОЛОТО

О реинкарнации аквабусов сообщили петербургские СМИ. О возможном запуске по Неве нового общественного водного маршрута с регулярными остановками в 2021 году на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа якобы сообщил зампред Комитета по транспорту Алексей Львов.

– Информация о запуске новых маршрутов озвучена не была, – опровергли в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга. – В настоящее время вопрос запуска новых водных маршрутов по Неве в 2021 году на повестке комитета не стоит.

Впрочем, перспективы городских причалов в центре города чиновник и депутаты действительно обсудили. С 2014 года, как запустили проект «Городские причалы Санкт-Петербурга», в городе появилось 18 причалов, пользоваться которыми могут и судоходные компании, и физлица. Все находятся в собственности города, почти все – в историческом центре. Сейчас к причалам пристают суда 14 круговых прогулочных маршрутов, основная аудитория которых – туристы.

Чтобы дать аквабусам еще один шанс, причалы предлагают сделать бесплатными. Такой законопроект подготовил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков.

– По действующей редакции закона «О транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге», использование причалов и другой водной инфраструктуры, которые находятся в собственности города, осуществляется преимущественно на платной основе (с 2014 года причалы принесли в городской бюджет почти 50 миллионов рублей. – Прим. ред.), – пояснил Шестериков. – Чтобы исключить неоднозначность, предлагаю исключить слово «преимущественно» и ввести условия, при которых причалами и другой инфраструктурой можно пользоваться бесплатно.

Конкретные условия для претендентов на бесплатные причаливания правительство разработает дополнительно. Парламентская комиссия инициативу Смольного поддержала.

– Корректировка позволит установить понятные правила использования городских причалов, – отметил глава комиссии, депутат Алексей Макаров. – Это будет способствовать прозрачной конкуренции и развитию рынка пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смольный: Петербург сможет принимать до 10 000 иностранных яхт в год

Петербург – мировая столица яхтинга: именно на берегах Невы в 1718 году по указу Петра Первого учредили первый на планете яхт-клуб. А потому кто, как не Северная Венеция, может претендовать на звание столицы водного туризма если не Земли, то хотя бы России? (подробности)