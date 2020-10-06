Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково

Самолет рейса Петербург - Йошкар-Ола сел в Пулково из-за неисправности шасси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все наземные службы аэропорта Пулково были приведены в полную готовность днем 6 октября. Причиной стало сообщение об аварийной посадке от борта авиакомпании «РусЛайн», вылетевшего из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу.

- 13.35 из аэропорта Пулково в Йошкар-Олу вылетел рейс 7R 289A. На его борту находилось 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа). После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Командир экипажа принял решение не следовать по маршруту, а сесть в аэропорту вылета. Но для начала, по инструкции, следовало выработать лишнее топливо. Около часа лайнер кружил над воздушной гаванью Санкт-Петербурга, после чего пошел на посадку.

К этому моменту на взлетно-посадочной полосе собрались все силы и экстренные службы аэропорта Пулково. Другие самолеты, прилетевшие в Петербург, кружили в воздухе, ожидая, пока борт с аварийной стойкой шасси сядет.

По счастью, все прошло без эксцессов и в 14:32 рейс 7R 289A благополучно приземлился в Пулково.

- Сейчас все пассажиры доставлены в терминал, решается вопрос об их отправке в пункт назначения, - уточнили в аэропорту.

Отметим, что рейс выполнялся на самолете Mitsubishi японского производства. Борт осматривают техники Пулково.