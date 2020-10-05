Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 октября 2020 года: больше 400 зараженных за сутки и топ в рейтинге смертности

Еще 407 человек заболели кронавирусом в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 и собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 октября 2020 года. За минувшие сутки в городе зафиксировали очередной резкий рост заболеваемости, инфекция подтверждена сразу 407 человек.

- На 10 утра 5 октября общее количество заболевших достигло 44 765 человек, - сообщает информационный центр федерального оперативного штаба.

Из этого числа выздоровели 29 947 петербуржцев. При этом за прошедший день вылечились только 204 человека, то есть в два раза меньше, чем заразились.

Последние данные на 5 октября. Фото: Яндекс.

Из этого активно растет динамика по пациентам, находящимся в активном состоянии заболевания. На утро понедельника их стало уже 11 745. Учитывая прирост зараженных, власти города готовят к приему пациентов временный госпиталь в «Ленэкспо». С весны-лета здесь прошел ремонт и все недочеты, о которых говорили лежавшие здесь люди, устранены.

Также Петербург остается на первом месте неофициального рейтинга по проценту смертности от коронавируса среди населения (6.9%). А вот по количественному показателю - 14 летальных исходов за сутки, вперед «вырвалась» Москва, где скончались 27 человек. Однако это может быть вызвано особенностями статистики, ведь в выходные в Петербурге фиксируется меньшее количество смертей.

Всего с начала пандемии в Северной столице от коронавируса умерли уже 3073 человек.