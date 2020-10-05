«Петербургский Дом Книги» объявил месяц деловой литературы

Октябрь в "Доме Книги" посвятили деловой литературе. Фото: предоставлено пресс-службой.

Как найти свою мотивацию? Как стать более продуктивным? Как зарабатывать еще больше? Как писать продающие тексты и почему так важно уметь говорить со своей аудиторией? Для тех, кто хочет узнать ответы на эти и другие вопросы «Дом книги» сделал подборку в рамках месяца деловой литературы. Они подготовили список книг, необходимых к прочтению.

Первая - «Рестарт: Как прожить много жизней» Ирины Хакамады. Если кажется, что все лучшее в жизни уже случилось, а впереди – только старость, пенсия и безнадега, посмотрите на Ирину! Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, кандидат экономических наук на своем примере показывает, как можно изменить свою жизнь.

«Стань лидером рынка. Техники ниндзя для революции в вашей нише». В своей книге Г. Шапиро рассказывает, как быть, если старые способы ведения бизнеса не работают. Вокруг толпа конкурентов, делающих все, чтобы похоронить вас на торговом кладбище. Что делать? Фантазировать, придумывать, рисковать и быть особенным. Книга расскажет, как стать любимым брендом у своей аудитории.

«#Girlboss. Как я создала миллионный бизнес, не имея денег, офиса и высшего образования». Автор книги – София Аморузо. В 2005 ее уволили из обувного, а спустя 9 лет она стала владелицей многомиллионного бизнеса. Такова фабула многих сказок. Но в случае с Софи – ее история успеха была предопределена. Эта книга расскажет, как добиться многого, даже если ты не хочешь играть по правилам бизнес-сообщества, не закончила колледж и не имеешь миллионов стартового капитала. Кстати, в ночь с 9 на 10 октября в Доме книги пройдет Ночь Скидок, где можно приобрести книги С. Аморузо и Ирины Хакамады со скидкой 20%.