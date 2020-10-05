Умницы и красавицы: Актрисы петербургских театров, которым нет равных

Разумовская окончила петербургскую государственную академию театрального искусства, после выпуска ее пригласили в БДТ. Фото: СОЦСЕТИ

Талантливые, сексуальные и харизматичные. Оторвать глаз от этих красавиц просто невозможно. Они пленят не только свои внешними данными, но и блестящими актерскими способностями. Эти актрисы уже давно завоевали внимание публики.

Карина Разумовская

Будучи маленькой 5-летней девочкой, 37-летняя Карина Разумовская сыграла свою первую роль в фильме «Торможение в небесах». С этого и началась ее профессиональная карьера. Конечно, в столь юном возрасте она снималась в эпизодических ролях и в семье никто это всерьез не воспринимал. Ее родители, никак не связанные с творчеством, хотели, чтобы дочь стала переводчиком. Но та еще в 9 классе решила быть артисткой. Так оно и получилось. В 2004 году Разумовская окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Сразу после выпуска ее пригласили играть в БДТ, где она служит по сей день.

На протяжении 16 лет актриса успешно совмещает работу на сцене со съемками в кино. Ее чаще всего ассоциируют с ролями в сериалах «Адъютанты любви» и «Мажор».

Карина Разумовская. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по фильмографии женственной актрисы, больше ей приходится играть сильных женщин с непростой судьбой. Хотя сама артистка признавалась, что хочет попробовать себя в комедийном жанре. Чуть больше года назад у Карины Разумовской и ее супруга, бизнесмена Егора Бурдина, родился сын Платон.

Где посмотреть:

16 октября – «Пьяные», 18 октября - «Три сестры».

Елизавета Боярская

Актрисой можно восхищаться не только из-за ее роста (170 см), но и из-за того, как она ведет себя на публике. Темпераментная, красивая и с неповторимым низким голосом, который сама же называет своей «изюминкой». 34-летняя Елизавета Боярская дочь народного артиста России Михаила Боярского и народной артистки Ларисы Луппиан. Идти по стопам родителей она не собиралась: занималась хореографией, хотела учиться на факультете журналистики. Но за несколько месяцев до выпускных экзаменов решила поменять свои планы и поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на курс Льва Додина. После учебы попала в труппу МДТ. Понятно, что без шушуканий и косых взглядов все это время не обходилось. Но после сыгранных ролей в спектаклях «Король Лир», «Леди Макбет нашего уезда», в картинах «Первый после Бога», «Адмиралъ» все убедились: она очень талантливая, несмотря на свою актерскую династию.

Елизавета Боярская. Фото: СОЦСЕТИ

Елизавета Боярская уже 10 лет счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двоих сыновей: 8-летнего Андрея и почти 2-летнего Григория.

Где посмотреть:

20 октября – «Три сестры», 24-25 октября – «Братья Карамазовы», 27 октября – «Гамлет», 29 октября – «Коварство и любовь», 30 октября - «Вишневый сад».

Ксения Раппопорт

Одна из самых популярных и востребованных актрис, обладательница множества кинонаград. 46-летняя Ксения Раппопорт впервые появилась на экране в 16 лет в картине «Изыди!» Дмитрия Астрахана. После съемок решила податься в актрисы. Ксения 4 раза бросала учебу, сомневаясь в своих способностях. В 2000 году она все-таки окончила СПбГАТИ и прямиком попала в стажерскую группу МДТ, где трудится до сих пор.

Европейскую известность Ксении принесли съемки в фильме «Незнакомка» итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе. За свою работу она удостоилась премии итальянской киноакадемии David di Donatello и получила почетное право стать ведущей церемоний открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля. Снималась в фильмах «Юрьев день», «Норвег», в сериалах «Ликвидация», «Белая гвардия».

Помимо актерской карьеры Раппопорт активно занимается благотворительностью: она глава попечительского совета благотворительного фонда «Дети-бабочки».

Мало кто знает, что дочь Ксении – не менее популярная актриса 26-летняя Аглая Тарасова, сыгравшая роль главной героини в фильме «Лед». Также у нее подрастает 9-летняя София.

Где посмотреть:

27 и 28 октября – «Гамлет», 29 октября - «Коварство и любовь», 30 октября – «Вишневый сад».

Полина Сидихина

Родилась в семье знаменитого актера Евгения Сидихина, звезды «Бандитского Петербурга» и актрисы-кукольницы Татьяны Борковской. Яркая и лучезарная 31-летняя Полина Сидихина росла за кулисами, поэтому с будущей профессией было сразу все понятно. В 2010 году она закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и присоединилась к труппе театра «Мастерская».

Еще студенткой Полина начала сниматься в кино. В 2008 году она получила свою первую серьезную роль в сериале «Рыжая». Через год вместе с Ксенией Раппопорт появилась в фильме «Итальянцы» режиссера Джованни Веронези. Вместе со знаменитым отцом она снималась в сериалах «Бандитский Петербург», «Антикиллер», «Позывной «Стая», «Казаки». Полина рассказывала, что с ним работается непросто: ей часто от него доставалось.

Полина Сидихина. Фото: СОЦСЕТИ

Сидихина не только успешно выступает на театральных подмостках и мелькает на телеэкранах: она счастлива также и в личной жизни. В ноябре 2018 года у актрисы родилась дочь Стефания. Воспитывает кроху артистка вместе со своим гражданским мужем Дмитрием. Он далек от актерской среды, работает юристом.

Где посмотреть:

3 октября – «Идиот.Возвращение», 9 и 29 октября – «Диалоги по поводу американского джаза», 17 октября - «Грезы любви, или женитьба Бальзаминова».

Анастасия Макеева

Талантам артистки можно только позавидовать: блистательно поет, играет, танцует. Вместе с тем природа наделила 38-летнюю Анастасию Макееву яркими внешними данными. А упорство и трудолюбие помогли обычной девчонки из Краснодара стать знаменитой на всю страну.

Свою дебютную роль она сыграла в 2002 году в постановке «Дракула». После этого работала в мюзиклах «Монте-Кристо», «Иствикские ведьмы», «Зорро», «Чикаго», «Мамма Мия», «Мастер и Маргарита» и в других не менее популярных проектах.

Она снималась в телесериалах, участвовала в телевизионных шоу «Ледниковый период» и «Три аккорда». Была ведущей разных концертов и церемоний, завоевывала титулы на конкурсах красоты.

Анастасия Макеева. Фото: СОЦСЕТИ

Личная жизнь известной актрисы не менее бурная. Пресса не перестает раз за разом ее обсуждать. После третьего развода, о котором стало известно совсем недавно, она отлично похудела и стала еще неотразимее.

Анастасия Макеева играет на разных площадках. В том числе и в Санкт-Петербурге.

Когда посмотреть:

9,10,11 октября – «Мастер и Маргарит (ЛДМ. Новая сцена)», 16 октября – комедия «Чудаки» (ДК «Выборгский») , 24 и 25 октября - «Чудо-Юдо» (ЛДМ. Новая сцена)