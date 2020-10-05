Знакомства 60+: у зрелых россиян появится свой онлайн-сервис для общения

У зрелых россиян появится свой онлайн-сервис для общения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Идея разработать платформу для знакомств людей пенсионного возраста появилась не на пустом месте. Она возникла после того, как были подведены результаты большого всероссийского исследования по изучению ценностей, образа жизни и особенностей общения людей старшего поколения. Проводилось оно во время пандемии. В центре внимания исследователей оказались люди зрелого возраста, активно включенные в цифровую среду – те, кто пользуется интернетом, соцсетями и различными онлайн-сервисами. Организатором эксперимента выступила лаборатория YoungOld, а поддержала его компания Билайн, дополнив результаты опроса обезличенными данными Билайн.Аналитика.

Новое старшее поколение

Итак, что показало исследование? В первую очередь, что россияне старше 60 совершенно не похожи на стереотипные представления о «пенсионерах», которые сидят дома, смотрят телевизор и общаются друг с другом на лавочках во дворах.

- Это принципиально новое поколение, которое имеет четкие и понятные ценности, мы назвали его «новые старшие». Оно нацелено на развитие, новые открытия и с удовольствием готово делиться своим опытом, - говорит со-основатель «YoungOld: новые старшие», исследователь старшего возраста Татьяна Дроздова. - Также стало очевидно, что это поколение нуждается в продуманных сервисах и проектах, которые созданы с учетом реальных потребностей возрастных пользователей. Эти сервисы позволят им жить активной жизнью, находить новые смыслы в зрелом возрасте и полноценно использовать возможности передовых технологий.

60+ уже онлайн

Если вы думаете, что людей 60+ нужно как-то специально вовлекать в онлайн, то сильно ошибаетесь. Они уже там! Исследование показало, что старшее поколение очень активно пользуется интернетом и уровень их «диджитализации» устойчиво растет. Данные Билайн.Аналитика это подтверждают: по сравнению с предыдущим годом в 2020 году средний интернет-трафик на одного пользователя старше 60 лет увеличился на 102%. А во время пандемии -вырос на 21%.

В топ-3 самых популярных приложений для общения «новых старших» вошли WhatsApp, Viber и Skype. Кстати, во время режима самоизоляции использование мессенджеров выросло на 73% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Особенно вырос за это время средний трафик «новых старших» в приложении для видеозвонков FaceTime - этот показатель по сравнению с периодом до карантина увеличился почти в 3 раза.

И кстати, вопреки стереотипам «новых старших» можно найти не только в «Одноклассниках»: многие используют разные социальные сети, снимают сторис для Instagram и ведут блоги на YouTube.

Как отмечают эксперты Билайн.Аналитика, самыми популярными приложениями у этой категории абонентов в период самоизоляции стали Facebook (+32%), «ВКонтакте» (+27%) и «Одноклассники» (+20%).

Впрочем, социальные сети старшее поколение использует не только для развлечения и общения, но и как рабочий инструмент – для продвижения бизнеса, монетизация хобби, поиска занятий и курсов для саморазвития и обучения.

- «Новые старшие» - это очень активный и перспективный сегмент, который раньше незаслуженно выпадал из поля зрения. Сейчас для старшего поколения разрабатываются технологии, направленные на повышение качества жизни, включенность в современный контекст. Нас интересует экосистема сервисов для старшего поколения, которая позволила бы им работать, отдыхать и развиваться. Важно, чтобы технологии отвечали на имеющийся запрос на безопасное, содержательное и позитивное общение, - говорит руководитель по устойчивому развитию Билайн Евгения Чистова.

Общения не хватает

И все-таки, несмотря на активную «диджитализацию», кардинально решить проблему с расширением круга знакомств и найти новых партнеров, единомышленников или спутников жизни у «новых старших» не получается. Этот грустный факт отметили более 80% участников исследования. Многие представители 60+ пользуются сайтами знакомств, но в большинстве случаев безрезультатно.

- «Новые старшие» в целом ценят свое время и хорошо понимают, чего хотят. Общение ради общения - не то, для чего они знакомятся, для них важно найти партнера для совместного роста, взаимопомощи, романтической связи. Многие старшие не готовы знакомиться «специально» - они выбирают естественное общение, которое происходит, когда люди объединены общим интересом или делом, - добавляет Татьяна Дроздова.

Пока единственным инструментом для поиска такого общения остаются сообщества в социальных сетях или встречи на каких-то событиях и мероприятиях. Но в скором времени у «новых старших» может появиться специальное приложение, в котором люди смогут знакомиться, общаться и находить единомышленников независимо от своего местонахождения.

Команда YoungOld при поддержке Билайн объявила о старте разработки платформенного решения Older, который объединит пользователей 60+ по всей России. При этом Билайн будет участвовать в разработке платформы на всех этапах. Речь идет об аналитических данных, которые были представлены в ходе исследования, непосредственного участия в разработке платформенного решения Older, а также тестировании и продвижении продукта для целевой аудитории.

К концу весны 2021 года будет представлена первая демо-версия приложения, а в дальнейшем планируется масштабировать его по всему миру.