«Вероятность смерти не исключена»: Как журналист «Комсомолки» пытался попасть на испытания китайской вакцины от коронавируса

Китайская вакцина, в отличие от, например, "Спутника V", поставляется не в ампулах, а в специальных шприцах. Один шприц - одна доза. Фото: Олег ЗОЛОТО

За два дня до начала испытаний вакцины в санкт-петербургском НИИ гриппа я написал завещание. Не то, чтобы в этом была необходимость - скорее просто категорические протесты родни и строчка в договоре про страховую выплату в случае гибели испытуемого настраивали на опасливый лад. Да и сами врачи признавали: хоть испытания и идут успешно, и летальных исходов среди добровольцев не зафиксировано, черт его знает, как эта вакцина в организме усвоится, с чем прореагирует, во что превратится и какой эффект даст спустя годы. Но чего не сделаешь ради любимой страны¸ верно? Вот и я – взвесил все «за» и «против», кое-как успокоил паникующую жену и отправился в НИИ, класть живот свой на алтарь отечественной науки.

РАДИ СТРАНЫ, СЕМЬИ И ВНУКОВ

Вообще, строго говоря, испытания вакцины в НИИ гриппа должны были начаться еще в конце июня – начале июля. Причем речь шла о собственной разработке института, и добровольцам за риск обещали выплатить по 150 000 рублей. Но ближе к заявленной дате ситуация почему-то переменилась, и НИИ запустил тестирование китайской вакцины – одной из самых первых, успевшей уже пройти две фазы испытаний в других странах мира. (Тогда я еще не знал, что сумма выплат тоже поменяется). Здесь тоже все прошло не так гладко – заявку я отправил еще в конце мая и с тех пор терпеливо ждал, а сроки раз за разом переносились все дальше и дальше: как объясняли в самом НИИ, работу тормозил Минздрав, изменявший и дополнявший регламент. И вот, наконец, в конце сентября на телефон упало долгожданное сообщение: «Вас включили в группу № 3. В пятницу приходите на скрининг».

Каждому из испытуемых выдали индивидуальный набор для сдачи анализов: с пробирками, палочкой для взятия мазка из носоглотки и прозрачной пластиковой баночкой. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Народу в условленный час в НИИ набралось достаточно – не меньше 50 человек. Причем народу самого разного: от студентов до пожилых людей. Пока стояли в очереди в регистратуру, разговорились: выяснилось, что «за деньгами» пришли немногие. К слову, заплатить обещали по 8 000 рублей. Большинство привел банальный человеческий интерес.

- Слушайте, ну интересно же! - призналась одна из добровольцев Надежда. Она работает старшим кассиром в метро. – Я вот уже придумала: родят мне две мои дочки внуков, внуки однажды придут и спросят: «Бабушка, а что ты в жизни великого сделала?». А я отвечу: «Ребята, я участвовала в тестировании вакцины! Представляете – такая вот была большая беда, весь мир погибал, а ваша бабушка совершила небольшой подвиг».

У кого-то – еще драматичнее. Врач-эндоскопист Михаил Пягай, например, решился испытать на себе вакцину… чтобы воссоединиться с семьей.

- Я по долгу службы иногда сталкиваюсь с больными «ковидом», - рассказал мужчина. – Поэтому очень боюсь принести вирус в дом и заразить близких и с апреля живу отдельно – на квартире у дочки, которая сейчас уехала за границу. Почти пять месяцев я не видел ни жену, ни детей. И вот это, скажу вам честно, страшнее, чем возможные риски.

«ЗУД, БОЛЬ, ОБМОРОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ»

Так, за разговорами, дождались своей очереди. В окошке регистратуры каждому добровольцу выдали информированное согласие и напутствовали – прочитать, понять, подписать. И только потом – на анализы.

Так выглядит экспресс-тест на антитела к коронавирусу. У нашего корреспондента он оказался отрицательным. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Народ погрузился в чтение, в том числе и я. Взгляд первым делом зацепился за параграф «Риски и неудобства». А их, оказывается, вагон и маленькая тележка: от боли, отека и зуда в месте инъекции до аллергии и даже обморочного состояния. При этом, правда, отмечалось, что все эти явления у добровольцев были кратковременными, слабо или умеренно выраженными, но радости это почему-то не добавило. Особенно в сочетании с одним из следующих параграфов, где кратко упоминалось, что вакцины на основе аденовируса (именно такой нас собирались прививать), возможно, могут вызывать «повышенную чувствительность» к ВИЧ – хотя «вопрос еще обсуждается, и механизм до конца не ясен». Ну и как вишенка на торте – особые требования к, извините за интимные подробности, контрацепции: не менее двух надежных средств до самого конца испытаний.

Но назад пути нет. Документ я подписал и, как того требовал регламент, первым делом отправился к врачу – консультироваться. Врач меня успокоил: на вопрос «могу ли я погибнуть?» отшутился – «только если в результате несчастного случая – вышли вы, например, из НИИ, и вас машина сбила». А потом прибавил: «Вероятность смерти добровольца минимальная, но не нулевая». А потом каждому участнику эксперимента вместе с добровольным согласием выдали страховое свидетельство, где сказано, что в случае гибели родственники получат «на руки» 2 000 000 рублей. За инвалидность первой группы – 1 300 000.

ШЕСТЬ ПРОБИРОК И ОДИН КИЛОГРАММ

На этом «бумажный» этап закончился, и начался, собственно, скрининг. Каждому из добровольцев выдали индивидуальный набор в картонной коробочке: пробирки, палочки для мазка из носоглотки, пластиковая баночка – понятно, для чего. После этого - пригласили в процедурный кабинет, где добрая медсестра с лицом детсадовской нянечки откачала у меня из вены шесть пробирок крови. На вопрос «Куда так много?» принялась перечислять: это останется у нас, это поедет в Москву, тут будут смотреть такие показатели, тут другие… масштаб серьезный, что ни говори – всего кровь исследуется на несколько десятков параметров – от общей биохимии до уровня иммуноглобулинов и прочего. После процедурного я со свистом прошел тест на антитела (делается, если кому интересно, по крови из пальца и всего за пять минут) и ЭКГ. А вот на последнем этапе – приеме у врача-терапевта – неожиданно возникла проблема.

- У вас индекс массы тела не соответствует норме, - изучив мою карточку, заключил доктор. - Тяжеловаты. На килограмм тяжелее, чем нужно.

- Послушайте, - просительно сказал я. – Это же всего лишь килограмм. Я вот, кстати, в одежде взвешивался. Ботинки не снимал… кажется.

Доктор задумчиво постукивал ручкой по карточке.

- Ну правда же, - не оставлял я попыток. – Всего килограмм! Да я его сброшу до понедельника, этот килограмм. И следа не останется.

- Точно сбросите? – наконец, нарушил молчание доктор.

- Обещаю!

Кровь добровольцев исследуют на несколько десятков показателей. Отклонение хотя бы от одного означает, что к эксперименту человека не допустят. Фото: Артем КИЛЬКИН

И, к слову сказать, обещание я свое выполнил – все выходные (тестирование было в пятницу, а прививать нас обещали начать в понедельник) к вящему удовольствию жены питался исключительно вареной фасолью. Правда, это не помогло – в воскресенье вечером мне неожиданно… пришел отказ.

- У вас в крови нашли превышение иммуноглобулина Е, - написал мне сообщение сотрудник НИИ, отвечавший за координацию добровольцев. – В 11 раз выше нормы. Это означает – повышенный риск возникновения аллергических реакций. Извините, вы нам не подходите.

И сделать с этим, как оказалось, ничего нельзя: хоть полностью перейди на растительную диету, хоть пей горстями лекарства, количество иммуноглобулина Е в крови не изменится. Так что остается лишь ждать, пока появится проверенная, надежная, испытанная вдоль и поперек вакцина. Только ждать, судя по всему, придется долго.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

А что же добровольцы, с которыми я познакомился на скрининге? Они прошли отбор и в понедельник утром, 5 октября, получили каждый по дозе китайского препарата.

- Если честно, вообще ничего не чувствую, - признался Михаил Пягай. – Даже место укола уже не могу найти. Переживаю, не получил ли плацебо – тогда все насмарку.

Так выглядит карточка участника исследования. Видно, что жена была против моего участия в испытаниях. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

У остальных, с кем мы общались, тоже никаких изменений в самочувствии не возникло.

- Все хорошо, - поделилась Надежда. – Температуры нет, слабости нет. Врач нас осмотрел через 20 минут и через два часа, никаких отклонений тоже не зафиксировал. Может, правда, времени мало прошло. Но я надеюсь, что все будет в порядке – мне к восьми вечера в ночную смену в метро, так что расклеиваться нельзя.

А теперь о деньгах. Гонорар для добровольцев выплачивается в два приема. Сначала - через несколько дней после начала исследования - участники получают на руки 5 000 рублей. Оставшуюся сумму - 3 000 - выплачивают только через полгода, когда заканчиваются все процедуры, и добровольцы выходят из-под наблюдения врача.

Все собеседники «Комсомолки» пообещали держать нас в курсе о своих впечатлениях и своем состоянии. Так что ждем новостей – и надеемся, что они будут позитивными.