Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 октября 2020 года: итоги ужесточения масочного режима в транспорте и условия возвращения запретов

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 7 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции подготовила для читателей последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, на этот раз на 7 октября 2020 года. За прошлый день в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 411 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 45 176 человек, умерли 3 107 (+34 за сутки), выздоровели 30 153 (+206 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Вице-губернатор Евгений Елин назвал главные условия, при которых в Санкт-Петербурге вернутся запреты по коронавирусу. Первым-наперво, от горожан требуют соблюдать все меры безопасности вроде масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Не было бы счастья, да несчастье помогло – производство лекарств выросло на треть за время пандемии коронавируса в Северной столице. В целом, в Смольном надеются, что промышленность вскоре достигнет хотя бы уровня 2019 года, что уже будет неплохо в нынешних реалиях.

Власти подсчитали процент пассажиров метро Санкт-Петербурга, игнорирующих масочный режим в подземке. Оказалось, что треть людей снимают средства индивидуальной защиты сразу после поста охраны и турникетов. В связи с этим глава комитета по транспорту просит перевозчиков еще сильнее ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности.

Студентов ЛЭТИ перевели на дистанционное обучение по 1 ноября. Это решение принял ректор вуза из-за ухудшения эпидситуации в городе.

Что касается Ленобласти, то там последние данные по коронавирусу следующие: за время пандемии заразились 8 566 человек (+82 за сутки), выздоровели 5 640 (+9) и скончались 100 (+0).