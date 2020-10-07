Наш стиль работы - не лить воду, а двигаться вперед

По давней традиции заседание открыл старейший член Общественной палаты Ленобласти Юрий Соколов. Фото: Общественная палата Ленобласти.

В минувший понедельник, 28 сентября, в здании правительства Ленинградской области состоялось первое заседание нового созыва Общественной палаты региона. Значимость этого события переоценить трудно, ведь именно Общественная палата на протяжении одиннадцати лет является главным связующим звеном между региональной властью и простыми жителями со своими проблемами, надеждами и чаяниями.

По давней традиции заседание открыл старейший член Общественной палаты Ленобласти Юрий Соколов. Он обратился к собравшимся с приветственной речью и напомнил, какой долгий и непростой путь прошло правительство за минувшие годы.

- За это время состав Общественной палаты изменился, - отметил Соколов. - Нас стало уже не 30, а 45 человек. Несколько изменился и круг наших задач. Но главной по-прежнему является то, что можно назвать связкой. Общественная палата Ленинградской области на сегодняшний день делает все необходимое, чтобы быть своего рода мостиком между населением и государственной властью либо местным самоуправлением. Рассмотрено много вопросов, профильными комиссиями дано более шестидесяти рекомендаций, которые работают на благо региона, стимулируют его успешное и продуктивное социальное и экономическое развитие.

Соколов напомнил также, что из-за эпидемии коронавируса Общественная палата Ленобласти была вынуждена достаточно длительное время работать в удаленном формате, однако это никак не повлияло на эффективность.

Основным вопросом на повестке дня стало избрание председателя палаты нового созыва. Тут все присутствующие сошлись в едином мнении - во главе организации, как и прежде, должен находиться ее бессменный руководитель Юрий Васильевич Трусов. Выдвигая его кандидатуру, Юрий Соколов отметил, что Трусов - один из немногих, к кому действительно прислушиваются региональные власти, поэтому кандидатура председателя была поддержана единогласно.

Следом присутствующие определили количество и состав профильных комиссий. Подытоживая работу палаты на первом заседании нового созыва, Юрий Трусов отметил, что впереди еще много важных и до сих пор не решенных задач.

- Уважаемые члены палаты, продолжаем двигаться, - констатировал он. - Члены палаты прежних созывов знают, что стиль работы у нас такой - не льем воду, а постоянно двигаемся вперед. И, я думаю, этот созыв исключением не станет.