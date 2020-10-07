Искусственный интеллект помог найти потерявшегося в лесу человека. Фото предоставлено компанией Билайн

Технологии в помощь. На днях поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» нашел заблудившегося в лесу человека с помощью нейросети. Все произошло в конце сентября. Пожилой мужчина, житель села Глинищево Брянской области ушел в лес и не вернулся. Заявка о его пропаже поступила только спустя сутки, что по данным «ЛизаАлерт» очень поздно для старта спасательной операции. Ситуация также осложнялась тем, что уже наступили холодные ночи, а еще в той местности много болот и молодых деревьев, затрудняющих работу поисковых групп на земле.

Решили использовать специальное оборудование. C 2018 года в случаях, когда нужно обследовать огромные труднодоступные открытые участки, поисково-спасательный отряд использует дроны для осмотра с воздуха. Но это еще не все. В 2019 году Билайн разработал для отряда специализированное решение «Beeline AI – Поиск людей», которое помогает в разы сократить время просмотра полученных снимков и высвобождает человеческий ресурс для других поисков.

На данном поиске «ЛизаАлерт» использовал обновленное решение «Beeline AI - Поиск людей». При помощи нейросети проанализировали 1079 фотографий с дронов, и среди первой тысячи снимков нашли того самого мужчину. По координатам снимков на место тут же отправилась группа. Они обнаружили и вывели из леса.

СПРАВКА

Основной задачей у первой версии нейросети была отсортировка «пустых» и неинформативных фотографий местности, на которых точно нет атрибутов присутствия человека (следы, костры и т.д.). Это помогало принять оперативное решение в определении стратегии поисков на земле и воде.

В обновленном решении «Beeline AI - Поиск людей» основной задачей является анализ снимков во время проведения поисковых работ и вывод оповещений пилотам в случае обнаружения людей на снимках.

Обновленное приложение работает под ОС Windows, имеет версию для работы на процессоре без использования видеокарты, легко масштабируется для использования в региональных подразделениях «ЛизаАлерт».

Кроме того, за 2020 год нейросеть «Beeline AI - Поиск людей прошла дополнительное обучение на 6000 снимков для увеличения точности распознавания людей.