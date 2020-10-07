Автор «Бандитского Петербурга» предложил Владимиру Путину сыграть самого себя в экранизации повести «Фронтовая любовь»

Андрей Константинов хочет видеть Владимира Путина в экранизации своей новой повести. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автор знаменитого «Бандитского Петербурга», писатель и журналист Андрей Константинов предложил Владимиру Путину сыграть самого себя в экранизации своей новой повести «Фронтовая любовь». Как рассказал автор в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM, по его задумке это стало бы идеальным подарком президенту к его 68-летию.

- У меня есть моя повесть, вот этот вот сценарий «Фронтовая любовь». Уже начались пробы с очень интересными артистами. Так вот – там есть персонаж, которого зовут Владимир Владимирович Путин. Поэтому я могу подарить нашему президенту возможность сыграть самого себя. Если он захочет, то это будет интересный опыт, - удивил радиослушателей писатель.

Читатели Константинова привыкли к его, что называется, мужицким историям. Но автор решил удивить поклонников и попробовать написать произведение в жанре сентиментального романа. В нем он рассказывает о фронтовой любви, вспыхнувшей между журналистами в горячей точке.

По словам Константинова, в персонаже Путина нет ничего плохого, что могло бы оттолкнуть президента. При этом именно по его воле в жизни главных героев повести происходит ключевой поворот.

- Это такой демиург, который определяет судьбы героев. Без него история не могла бы состояться. Роль небольшая, но интересная. Правда, режиссер, который ведет пробы, Денис Нейманд, сказал, что у него есть несколько актеров, которые могут блестяще сыграть Путина. Так что вот такой у меня подарок есть для президента, я совершенно искренне его дарю, - подытожил Константинов, обращаясь к Путину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин в школе: Любил историю с литературой и вел уроки политпросвещения

В день рождения главы государства «Комсомолка» публикует воспоминания его одноклассников (подробности)