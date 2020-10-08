Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 октября 2020 года: усталость от масочного режима и худшие районы по смертности от инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 октября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице инфекцию обнаружили еще у 456 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 45 632 человек (+456), умерли 3 137 (+30 за сутки), выздоровели 30 381 (+228 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Журналист «Комсомолки» прошелся по общественным местам Санкт-Петербурга и понял, что горожане сильно устали от масочного режима. Треть пассажиров метро, к примеру, снимают средства индивидуальной защиты уже на эскалаторах. В подземке до сих пор ждут помощи от полиции. В некоторых торговых центрах людей пугают тем, что сотрудники правоохранительных органов, одетые в штатское, ловко отлавливают нарушителей и составляют протоколы. Ответственнее всего маски носят разве что пожилые петербуржцы. Смольный понимают всю «прелесть» ситуации и предупреждает - в таком случае резкого роста заболеваемости не избежать, а далее и новых ограничений.

В СПбГУ сутки не могли решить, переходить или нет на дистанционную форму обучения. Сначала достоверные источники «КП» из вуза рассказали, что решение уже принято «сверху» и всех предупредили, однако позже проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова все опровергла. А вот Духовная академия и ЛЭТИ все же перешли на удаленку минимум на месяц, не став рисковать здоровьем обучающихся.

Вакцинация от коронавируса для городских медиков продолжается. На этот раз прививку сделали врачам Боткинской больницы. К слову, меры безопасности в городе усиливаются. Теперь общественный транспорт будут тщательнее дезинфицировать. А в больницах всем пациентам перед госпитализацией собираются делать тест на COVID-19.

В Смольном раскрыли статистику по смертности от коронавируса в каждом районе Санкт-Петербурга. Самые худшие показатели за период с января по сентябрь 2020 года выявили во Фрунзенском, Колпинском, Курортном, Петродворцовом, Московском, Невском и Кировском районах.

Добавим, что уже в двух детских садах закрыли группы на карантин из-за коронавируса или ОРВИ. Также на дистанционном обучении находятся 58 классов в 26 школах.

Что касается Ленобласти, то там последние данные по коронавирусу следующие: за время пандемии заразились 8 744 человек (+92 за сутки), выздоровели 5 696 (+28) и скончались 100 (+0).