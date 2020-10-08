Дочь мужчины, горевшего у «Галереи», рассказала о возможных причинах ЧП

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ЧП у "Галереи". Фото: предоставлено читательницей "КП-Петербург"

Дочь мужчины, который горел у входа в ТЦ «Галерея» вечером 7 октября, рассказала об обстоятельствах, сопутствовавших ЧП. По ее словам, отец последнее время находился в расстроенном состоянии и состоял на учете у психиатра.

- В марте 2020 года у станции метро «Лиговский проспект» уже был подобный огненный инцидент с участием мужчины, после чего он был помещен на 10 суток в стационар Психиатрической больницы Николая Чудотворца. По словам дочери, ее отец ранее проиграл суды по аренде торговых помещений, расположенных у станции метро «Лиговский проспект», - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Напомним, что вечером 7 октября петербуржцы, находившиеся на площади у входа в ТЦ «Галерея» заметили объятого огнем человека. Люди сначала не поняли, что это не очередное представление, которые тут бывают довольно часто.

- Там была дикая суматоха. Его тушили буквально всем, что было под рукой – сбивали огонь куртками и сумками, обливали водой из бутылок, - рассказали «КП-Петербург» очевидцы произошедшего.

Прохожие не сразу поняли, что происходит и тушили горящего человека своими силами. Фото: предоставлено читательницей "КП-Петербург"

Общими усилиями пострадавшего потушили. Вскоре на место прибыли спасатели, полицейские и медики. Врачи скорой забрали сильно обгоревшего мужчину. У него диагностирован 45-процентный ожог поверхности тела.

Позднее стало известно, что пострадавшим оказался 71-летний мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас пациент находится в ожоговой реанимации НИИ имени Джанелидзе, его состояние оценивается как тяжелое.

В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.