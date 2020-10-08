В рабочей группе при Смольном рассказали, стоит ли ждать повторной самоизоляции в Санкт-Петербурге

По словам академика Евгения Шляхто, пока повторной самоизоляции в Санкт-Петербурге ждать не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге до сих пор остается напряженной. С одной стороны – заболеваемость с каждым днем растет и грозится вот-вот побить майские рекорды, с другой – на улицах и в общественных местах почти все, кажется, позабыли о необходимости носить маски и соблюдать санитарную дистанцию. Все чаще и чаще в СМИ появляются слухи о новом карантине – с самоизоляцией, закрытием кафе, ресторанов и торговых центров и прочими «радостями». Оценить их «Комсомолка» попросила руководителя рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директора НМИЦ имени Алмазова, академика Евгения Шляхто.

Чиновники уповают на народную сознательность - чем тщательнее мы будем соблюдать меры безопасности, тем легче пройдем очередной пик эпидемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Самое главное – я могу с уверенностью заявить, что на данный момент ни губернатор, ни правительство не настроены вводить никакие ограничения, - отметил Шляхто в разговоре с корреспондентом «КП». – Потому что вы сами понимаете, к чему это может привести как с точки зрения экономики, так и с точки зрения социальной сферы.

При этом, по словам эксперта, ситуация с распространением коронавируса в городе меняется очень быстро – а значит, ничего нельзя исключать. Одним из основных критериев, который определяет, нужен ли городу новый карантин или нет, остается состояние системы здравоохранения. Проще говоря, отправимся мы на повторную самоизоляцию или нет, будет зависеть от того, хватит ли нам коек в инфекционных стационарах. Отметим, что то же самое «Комсомолке» ранее рассказывали другие ученые и врачи, занимающиеся анализом эпидемиологической обстановки в Северной столице.

В любом случае, по словам экспертов, коронавирус с нами теперь надолго. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас возможности нашей системы здравоохранения, в целом, соответствуют ситуации, - констатировал Евгений Шляхто. – Но, повторюсь, ситуация меняется очень быстро, поэтому давать какие-то далеко идущие прогнозы я бы на данный момент не стал. Сейчас все зависит главным образом от того, как будут вести себя люди. Если мы будем соблюдать меры безопасности и думать не только о себе, но и о тех, кто нас окружает, никаких жестких мер не потребуется.

Правда, вот с этим-то у нас как раз большие проблемы. Как показал вчерашний эксперимент «Комсомолки», масочно-перчаточный режим в Санкт-Петербурге не соблюдается практически нигде и никем. И даже те, кто должен за этим следить – к примеру, сотрудники метро и охранники торговых центров – открыто называют происходящее «профанацией».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Или маски, или карантин как летом»: эпидемия поставила ультиматум перед жителями Санкт-Петербурга

По уровню распространения заразы Северная столица откатилась к началу лета, но всем, кажется, уже все равно (подробности)

«Мы не можем физически остановить эпидемию»: названо условие, при котором Санкт-Петербург может накрыть вторая волна коронавируса

По словам специалистов, ситуация с коронавирусом в Северной столице остается сложной, вторая волна вовсе не исключена (подробности)