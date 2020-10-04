Аквапарк «Питерлэнд» запустил акцию для учителей

Акция продлится весь октябрь. Фото: пресс-служба аквапарка.

В честь празднования Дня учителя аквапарк «Питерлэнд» запускает специальную акцию «Призвание» для педагогов и учителей. Весь октябрь работники сферы образования могут получить скидку 50% на посещение развлекательного водного комплекса.

- Мы считаем своим долгом показать неподдельную благодарность работникам образования, их высокую ценность и незаменимость для общества, - отметили в пресс-службе «Питерлэнда».

Для аквапарка новый тариф «Призвание» – это возможность поблагодарить преподавателей за их огромный вклад в просвещение подрастающего поколения.

Напомним, что это не первая социальная акция, организованная аквапарком «Питерлэнд». В августе-сентябре 2020 года каждый медицинский работник мог также посетить аквапарк «Питерлэнд» со скидкой. В благодарность медработникам была организована акция «Спасибо врачам».

В настоящий момент аквапарк «Питерлэнд» продолжает работать с ограничениями и обязательными мерами безопасности. В их числе термометрический контроль на входе, дозаторы для дезинфекции, разметка для соблюдения социальной дистанции, обработка инвентаря и шезлонгов после каждого посетителя и использование работниками средств социальной защиты.

В аквапарке также организована запись посетителей. Записаться можно на главной странице сайта, по телефону и у администраторов.