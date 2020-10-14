Сергей Тарасов: «С розовыми волосами в школу можно, не это главное»

Школы и детсады Ленобласти справились с вызовами современности и подготовились к возможной второй волне пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Борьба с коронавирусом продолжается, но, несмотря на это, школьники уже вовсю грызут гранит науки и ждут осенних каникул. Как школы и детсады Ленобласти справились с вызовами современности и как подготовились к возможной второй волне пандемии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

- В Москве детей срочно отправили на длинные школьные каникулы, может ли Ленобласть пойти по этому пути?

- Мы рассчитываем, что нам не придется этого делать. Во-первых, у нас достаточно благополучная эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы работаем точечно. Если видим, что в определенном классе появились заболевшие, класс переводится на дистанционное обучение. На конец сентября насчитывалось 46 таких классов в 14 школах, это естественный процесс. В прошлом году мы действовали по этому же сценарию с эпидемией гриппа. Тридцать девять классов уже прошли этот путь и вернулись к очному обучению.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рассматриваем каждый кризис не только как упущенные возможности, но и как новые. Изменяется взгляд на вполне обыденные вещи, к которым мы привыкли и которым не уделяли достаточного внимания. В первую очередь мы смогли проверить свою систему на эффективность работы в ситуации дистанционного обучения. Еще до пандемии у нас разрабатывались курсы удаленного обучения, были готовы серьезные наработки. Это помогло нам достаточно быстро и эффективно перевести всю систему образования области в новый формат, хотя, конечно, было нелегко. Тем не менее, этот период мы успешно преодолели, и благодарны нашим учителям и родителям, которые нас поддержали.

Кроме того, мы провели большую работу по оснащению техникой семей, где есть школьники, понадобилось почти четыре тысячи комплектов оборудования. К этому подключились различные предприятия и организации, за что им огромное спасибо.

- Как Ленобласть готовилась к этому учебному году?

- Можно сказать, что мы начинали к нему готовиться еще в сентябре 2019-го. Планы были грандиозные. В этом году к началу учебы открыто шесть новых школ, до конца года откроются еще три. Они не просто хорошо оснащены, в них также воплощаются новые программы. К примеру, у нас существует проект «Команда под ключ». В течение последнего года мы отбирали студентов университета имени Герцена, которые хотят работать в нашей области. Среди них был провели конкурс, отправили на курсы подготовки, и в итоге мы получили сформированную команду педагогов. Отмечу, что конкурс был три человека на место, и это неудивительно. В регионе есть «Ассоциация молодых педагогов Ленинградской области», с которыми мы часто встречаемся и обсуждаем какие-то проблемы или предложения. Эти молодые ребята не только подсказывают нам, как быть, но и сами готовы включиться в процесс работы над проблемами, что очень важно.

В этом году праздничные линейки были под угрозой, но все же состоялись Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В начале учебного года в Красноярске прогремел скандал из-за школьницы с розовыми волосами, которой не доверили нести триколор на линейке. Общественное мнение разделилось на два лагеря: кто-то поддержал девочку, кто-то - школу. Какого мнения придерживаетесь Вы?

- Когда мы 1 сентября открывали новые школы, я обратил внимание на то, что среди детей действительно есть какой-то процент, чей внешний вид отличается от привычного. Я думаю, что к этому нужно относиться с пониманием. С одной стороны, должны быть определенные требования к внешнему виду, это дисциплинирует, настраивает на работу. Главная задача семьи и педагогов — подсказать молодым людям, какой вид уместен в разных обстоятельствах. С другой стороны, не нужно делать на этом акцент и создавать проблему. Правильно говорил Лев Толстой: «Молодость должна перебеситься».

- Недавно школы Петербурга получили рассылку из администрации города, где говорилось о том, что педагогом необходимо уведомлять соответствующие органы о причастности учеников к экстремистским организациям. Как вы смотрите на подобные распоряжения?

- В Ленинградской области нет подобных рекомендаций. В нашем регионе такой мониторинг проводит специальное подразделение главного управления внутренних дел и при необходимости нас информирует. На мой взгляд, учителям не стоит вторгаться в частную жизнь детей и родителей. Однако помогать нужно. В Ленобласти существует крайне важный проект «Психологическая безопасность участников образовательного процесса». Так мы с помощью специальных диагностических методик анализируем ситуацию, определяем зоны потенциального риска. Если нужно, подключаются необходимые специалисты, психологи, социальные педагоги. Они исправляют эту ситуацию и довольно успешно. Нашим опытом уже заинтересовались и другие регионы страны, но работы еще много.

Все нацелено на повышение качества образования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Как в Ленобласти справляются с нехваткой мест в школах и детских садах?

- В этом плане потребности в регионе растут. В среднем требуется шесть тысяч мест каждый год – это огромная цифра! К нам переезжают из других регионов или из Петербурга, это дополнительная нагрузка на систему образования. Несмотря на это, Ленобласть входит в тройку регионов по количеству детей, занимающихся в утреннюю смену, у нас нет вечерних занятий. Школы строятся, некоторые уже открылись в начале этого учебного года, а некоторые еще только готовятся. С дошкольным образованием ситуация сложнее. Действительно, не все желающие пока могут попасть в детские сады Ленинградской области. Но мы работаем в этом направлении. В этом году открыты уже девять новых детсадов, еще несколько откроются в течение года. Сейчас по поручению губернатора области разработана программа социальных гарантий: восемнадцать детских садов мы будем строить ежегодно последующие несколько лет. Плюс, за последние годы построено семьдесят детских садов. Для тех, кто сегодня не смог получить место, предоставляется компенсация девять с половиной тысяч рублей в месяц на ребенка. Сами детсады мы субсидируем так, чтобы родителям приходилось платить не более пяти тысяч рублей в месяц за содержание малыша.

- А как обстоят дела с дополнительным образованием?

- К началу этого года мы создали четыре с половиной тысячи новых мест для спортивной подготовки и научно-технического творчества. Также за два года в сельских школах открыта пятьдесят одна точка роста. Это центры, где ребенок может учиться в первой половине дня, а во второй получать какое-то дополнительное образование.

Помимо этого мы открываем «Кванториумы», современные площадки на базе образовательных учреждений, где ребята учатся конструировать, осваивают робототехнику, проводят исследования и многое другое. В таких учреждениях формируется коллектив молодых преподавателей, среди них есть студенты, аспиранты. Они близки по своему восприятию мира к нашим школьникам, так формируется настоящая команда. Некоторые проекты детей даже реализуются в Ленобласти, например, связанные с утилизацией отходов, благоустройством. В сентябре заработал мобильный «Кванториум» и уже колесит по отдаленным районам области. Это оборудованный автопоезд, где детей обучают по специальным, двухнедельным программам. Все это нацелено на повышение качества образования, мы должны помочь нашим ребятам стать конкурентоспособными и самореализоваться в будущем. И мы это сделаем!