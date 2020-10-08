Любительские театры выступят на международном фестивале «Театр. Осень. Пушкин»

Фестиваль любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» пройдет в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

С 11 по 18 октября в Пушкинском районе состоится четвертый международный фестиваль любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» (ТОП-фестиваль). В этом году он будет приурочен к Году Памяти и Славы, объявленному в Российской Федерации. Весна 1945-го года принесла понимание того, что мир – одна из важнейших ценностей на земле. О мире на всей планете, о мире в доме, о мире с самим собой – размышлял и продолжает размышлять театр.

Несмотря на закрытые границы, фестиваль в этом году сохранит статус международного. Спектакли коллективов из Швеции, Израиля и Беларуси будут транслироваться в рамках международной онлайн-программы.

Фестиваль продлится неделю. Фото: предоставлено организаторами.

В очной конкурсной программе примут участие театры из Санкт-Петербурга, Клина, Урая, Краснознаменска, Переславля-Залесского, Ярцево. Специальным гостем фестиваля станет обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» театр пластики рук «HAND MADE», который подарит зрителям спектакль «Потехе час, или time for fun» в рамках торжественной церемонии открытия.

В этом году зрителей фестиваля ждет широкое разнообразие литературного материала. «В открытом море» Мрожека, «Добрый человек из Сычуани» Брехта, «Калека с острова Инишмаан» Макдонаха, «Васса Железнова» Горького, «Кладбищенские истории» Акунина – эти и другие произведения легли в основу спектаклей, которые привезут на конкурс участники фестиваля. Будут представлены и авторские спектакли.

Фото: предоставлено организаторами.

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Организаторы фестиваля: автономная некоммерческая организация «Добростар», администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга и народный театр-студия «Закулисье».

Все спектакли ТОП-фестиваля будет оценивать профессиональное жюри. Лучшая, по их мнению, постановка получит гран-при фестиваля. По итогам конкурсной программы лучший спектакль выберет и общественное жюри, в состав которого войдут жители Санкт-Петербурга. Также будет отмечен лучший спектакль в международной онлайн-программе.

КОНКРЕТНО

11 спектаклей в рамках фестиваля пройдут на 5 площадках Пушкинского района:

- СПб ГБУ «Пушкинский районный Дом культуры»,

- СПб ГБУ «Александровский Дом культуры»,

- МБУ КДЦ «София»,

- СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский»,

- СПб ГАУ «Детский кинотеатр «Авангард».

Вход на все показы в рамках ТОП-фестиваля - по пригласительным билетам. Пригласительные билеты бесплатные.