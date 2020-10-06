Более 100 тысяч украшений представят на ювелирной выставке «Сокровища Петербурга»

Выставка «Сокровища Петербурга» празднует 5-летний юбилей. Фото: предоставлено организаторами.

С 15 по 18 октября у всех жителей города будет возможность поближе познакомиться с многообразием ювелирных украшений и стильных аксессуаров. Здание на улице Почтамтской, 7, где расположен Музей Связи им. Попова, построенное в восемнадцатом веке архитектором Джакомо Кваренги, будет открыто для свободного посещения только в течении четырех дней.

На одной площадке, в трех залах на двух этажах одновременно откроется любимая многими ювелирная выставка-продажа «Сокровища Петербурга» и новый проект организаторов – выставка-продажа стильных и авторских аксессуаров и предметов имиджа «Модные детали».

В этом году «Сокровищам Петербурга» исполнилось 5 лет. Проект поддерживает ведущих производителей украшений и художников-ювелиров, которые имеют возможность представить свои новые коллекции напрямую петербургской публике, минуя посредников.

Проект поддерживает ведущих производителей украшений и художников-ювелиров. Фото: предоставлено организаторами.

Традиционно богатым разнообразием петербуржцев порадуют производители ювелирных украшений с акцентом на драгоценные камни: многочисленные участники с якутскими алмазами и уральскими самоцветами: изумрудами, рубинами, александритами, сапфирами, лазуритом и бирюзой – всем, чем богаты земные недра, в лучших огранках и оригинальном исполнении. Украшения массового спроса также будут в изобилии: золото и серебро по заводским ценам, большой ассортимент и высокое качество заставят вас поближе познакомиться с российскими производствами.

ЛУЧШЕЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Характерная особенность выставки в Бронзовом дворце Безбородко – большое представительство авторов-ювелиров и небольших частных мастерских. Скромные и вычурные, яркие и монохромные, с камнями и без – эти украшения, выполненные в самых разных стилистиках от рококо до хай-тека никого не оставят равнодушными.

В честь празднования «Сокровища Петербурга» представят экспозицию ювелирного искусства «Национальные Сокровища – Лучшее за 5 лет». Экспозиция будет включать в себя работы молодых и именитых художников-ювелиров и камнерезов.

На 2 этаже, где расположен сам дворец Безбородко, впервые будет представлена выставка-продажа «Модные детали». Новый перспективный проект организаторов, главной миссией которого является знакомство со свежими трендами в аксессуарах и предметах имиджа. Образ современной женщины — сильной и нежной одновременно, все успевающей и успешной — требует сочетания всех составляющих, универсальности и индивидуальности. Мастерские и производители представят на выставке такие направления, как: платки, сумки и клатчи, кожгалантерею, аксессуары для волос, кошельки, оптику, головные уборы, эксклюзивную бижутерию, парфюм и косметику, подарки, сувениры и многое другое.

В рамках двух проектов посетителей ждет насыщенная программа мероприятий по разным направлениям: консультации специалистов в области стиля, астрологии и геммологии, мастер-классы, лекции и семинары, ежедневные розыгрыши призов, а также ежедневные бесплатные экскурсии в 12:00, 15:00, 17:00.

КОНКРЕТНО

Где?

Дворец Безбородко (Музей Связи им. Попова), Почтамтская ул, 7.

Когда?

15 – 18 октября 2020, 11.00-20 00.

Стоимость входа - 200 рублей.

Бесплатный пригласительный билет можно получить по ссылке: https://expospb.com/ticket/

Дополнительная информация на официальном сайте выставки: www.expospb.com и по телефону +7 (812) 309-84-74.