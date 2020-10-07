Оскар Хартманн представит в Петербурге новую книгу «Просто делай! Делай просто!»

Бизнесмен, филантроп, спортсмен Оскар Хартманн. Фото: предоставлено организаторами.

Бизнесмен, филантроп, спортсмен Оскар Хартманн презентует в Петербурге свою новую книгу «Просто делай! Делай просто!». Оскар — один из самых востребованных спикеров в России и за рубежом. Ему не часто удается найти в своем плотном графике время на встречи с читателями и подписчиками. Поэтому нельзя упустить редкую возможность пообщаться с человеком, который стал настолько успешным так быстро.

На презентации в Доме Книги автор расскажет, как превратить историю страдания в историю процветания. Ответ на этот вопрос он знает точно. Оскар основал более 10 компаний, вошел в топ-1000 богатейших жителей Германии, стал успешным Youtube-блогером, побил мировой рекорд в гребле на 100 метров, а еще написал книгу, которая уже в предзаказе разошлась тиражом 10 тысяч экземпляров.

Во время встречи вы узнаете, почему важно не только учиться, но и разучиваться, как задавать правильные вопросы и где искать ответы и почему не всякая активность может считаться деятельностью.

На встрече Оскар ответит на ваши вопросы, а также подпишет экземпляр книги. Приобрести издание можно будет по приятной цене. Организаторы просят посетителей внимательно отнестись к правилам личной безопасности на встрече: надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию!

Встреча пройдет 9 октября в 19:00 по адресу Невский проспект, д. 28 - Санкт-Петербургский Дом Книги, на первом этаже, Зал Искусств.