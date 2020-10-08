В школе на Васильевском острове заподозрили случай массового отравления детей

Директор школы уверяет, что об отравлении пока говорить рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители петербургской школы №15 Василеостровского района пожаловались, что вечером 7 октября сразу у нескольких детей появились признаки отравления, сообщает «Фонтанка». Еще несколько детей заболели утром 8 октября. Они почувствовали тошноту, рвоту, а также испытали расстройство желудка. В самом учебном заведении комментировать ситуацию отказываются.

Как сообщили журналистам, в школу уже выехали с проверкой специалисты детского поликлинического отделения №1.

«Более достоверная информация будет завтра, когда врачи посмотрят детей и поставят диагнозы. Может, так с ОРВИ совпало или это действительно было вызвано гастроэнтеритом», – прокомментировали ситуацию в медицинском учреждении.

При этом родители, общаясь в чатах мессенджеров, предполагают, что причиной недомогания могла стать столовская еда.

«У нас сейчас взрываются чаты родителей. Пришли врачи, назначили целый список анализов. Все жалуются, что это из-за питания. Насколько я знаю, школа в курсе, и ведутся разборки. Планируем писать жалобы в администрацию Василеостровского района и прокуратуру», – сообщил один из родителей.

Директор школы №15 Анна Бухарова уверяет, что об отравлении пока говорить рано, а комментарии появятся только тогда, когда у всех детей подтвердится одинаковый диагноз.

Аналогичной позиции придерживается и поставщик школьного питания АО «Фирма Флоридан». Представители компании отметили, что на текущий момент не имеют подтверждения информации, что дети отравились: «Мы ждем, что либо факт отравления будет зарегистрирован — в таком случае мы будем проводить проверку и устранять обстоятельства, которые к этому привели, либо этот факт не подтвердится».