Дочь Даниила Гранина прокомментировала победу фильма «Блокадный дневник» на Московском кинофестивале

"Блокадный дневник" взял главный приз Фото: кадр из фильма

Фильм "Блокадный дневник" основанный на произведениях Ольги Берггольц и Даниила Гранина стал спорным еще до своего выхода. Мнения зрителей после трейлера к картине сильно разошлись. Одни заявили, что лента очень реалистично передает эпоху того времени. В свою очередь дочь писателя Марина Чернышева-Гранина заявила, что все выглядит очень нереалистично. Трейлер она назвала "ужасным". Правда, при этом она не исключала, что сам фильм может быть хорош.

Однако жюри Московского кинофестиваля были едины в своем мнении. "Блокадный дневник" взял не только Золотого «Святого Георгия», но и приз зрительских симпатий. Это заставило заинтересоваться дочь писателя.

Дочь Даниила Гранина (справа) заявила, что у нее нет претензий к режиссеру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Повезло мальчику (молодому режиссеру картины - Прим. ред.), что могу сказать... - рассказала "КП-Петербург" Марина Гранина. - Меня на премьеру никто не пригласил, поэтому я не видела картину. Но не исключаю, что фильм может быть хорош. Так или нет - смогу сказать только после просмотра.

Марина Чернышева-Гранина также ранее сообщала, что у режиссера возникли проблемы с авторскими правами на произведение ее отца. Однако теперь, по ее словам, Андрей Зайцев все уладил. Претензий к нему у нее нет.

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По словам Марины Чернышевой, сейчас создатели ленты согласовывают все вопросы с ее юристами (подробности)