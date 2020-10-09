Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 октября 2020 года: Прогноз роста заболеваемости и обновленный госпиталь в «Ленэкспо»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 9 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 9 октября 2020 года. За прошлый день в Северной столице инфекцию выявили еще у 461 горожанина. В комздраве честно признались, что не знают, когда рост заболеваемости прекратится. По словам чиновников и экспертов, пока что число зараженных будет постоянно увеличиваться. При ухудшении эпидситуации есть риск повторного ограничения плановых госпитализаций в городских больницах.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 46 093 человек (+461), умерли 3 162 (+25 за сутки), а выздоровели 30 612 (+231 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В аптеках Санкт-Петербурга наконец-то появились три препарата для лечения коронавируса, одобренные Минздравом. Правда, стоимость чудо-таблеток, в среднем, около 12 тысяч рублей. Да и купить их можно лишь по рецепту лечащего врача.

По словам главы рабочей группы по коронавирусу при Смольном, академика Евгения Шляхто, власти не собираются вводить жесткие ограничения, потому что это может привести к очередному кризису экономики. Ключевым фактором, отправится ли город на новый карантин или нет, является число свободных коек в стационарах. Пока что мест для лечения пациентов с COVID-19 достаточно – около 5 тысяч. А в перспективе коек будет больше 12 тысяч.

Помочь в лечении коронавирусных пациентов призван и обновленный, на этот раз даже высокотехнологичный госпиталь в «Ленэкспо». Заболевших там будут ждать с 12 октября. Внутри для пациентов приготовили реанимационные койки, КТ, «красные» и «зеленые» зоны, удобные душевые и туалеты с автоматическим обеззараживанием воздуха.

Что касается Ленобласти, то там ввели новые ограничения, касающиеся работы МФЦ, кинотеатров, парикмахерских и салонов красоты. А последние данные по коронавирусу в регионе следующие: за время пандемии заразились 8 835 человек (+91 за сутки), выздоровели 5 726 (+30) и скончались 100 (+0).