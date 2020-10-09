«Утром пошел в школу в нормальном состоянии»: отец мальчика, выпавшего из окна гимназии, назвал причину поступка сына

Сейчас мальчик находится буквально между жизнью и смертью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вчерашний инцидент с восьмиклассником, выпавшим из окна гимназии № 67 в Петроградском районе Санкт-Петербурга, стал одной из самых обсуждаемых тем дня. Вскоре после трагедии в городских СМИ появилась информация о том, что ребенка мог столкнуть одноклассник. Однако родители пострадавшего мальчика рассказали «Комсомолке», что в эту версию они не верят.

- Скорее всего, это неправда, - признался отец ребенка Сергей. – Я там не был, но свидетели утверждают, что никто никого не толкал. Когда все случилось, урок уже почти начался, все дети были в классе.

По словам Сергея, причиной поступка сына могло стать переутомление. Нагрузки у 15-летнего Константина (имя изменено – прим.ред.) , действительно, были больше, чем у обычного подростка: помимо подготовки к Всероссийской проверочной работе по нескольким предметам он занимался в Юношеском клубе Общественных наук при Аничковом дворце. Вместе с тем, отмечает отец мальчика, ничто в поведении сына в последние дни не наводило на мысль о том, что с ним что-то не так.

В причинах случившегося разбираются в том числе и правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Что у него в голове творилось – неизвестно, - рассказывает Сергей. – Утром он пошел в школу в совершенно нормальном состоянии. Мы не замечали никаких странностей – я и следователю вчера об этом говорил. Конечно, он уставал, много сидел за уроками, но никогда не жаловался. И в клуб ходил всегда с удовольствием, воспринимал это как призвание, а не обязанность.

Случившееся действительно выглядит странно и дико. У Константина благополучная семья – его отец преподает в училище, мама работает экскурсоводом в государственном музее-заповеднике. Родители шокированы: никаких предпосылок для трагедии просто-напросто не было.

Сейчас мальчик в больнице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом обеих голеней, множественные раны и гематомы. По словам Сергея, никаких прогнозов доктора не дают – ребенок буквально находится между жизнью и смертью.

15-летний Константин занимался в Клубе общественных наук при Аничковом дворце. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

Наталья Пунченко, психолог, эксперт в области взаимоотношений родителей и детей:

- К сожалению, однозначно объяснить подобного рода поступок переутомлением нельзя – это было бы слишком смело и однобоко. Во-первых, сейчас все-таки еще только начало учебного года. Во-вторых – я думаю, что родители относились к сыну достаточно гуманно и не взваливали на него слишком уж много. Скорее всего, причина лежит в другом. 15 лет – очень сложный возраст. Это и гормональные изменения, и формирование самосознания, и определение себя в группе сверстников. Здесь может быть такое наслоение эмоций, предубеждений, мыслей, взглядов, чувств, что разобраться в нем сразу окажется просто-напросто невозможно. Да, зачастую, такие поступки совершают дети из благополучных семей – семей полных, образованных, обеспеченных. И да, зачастую, это происходит без каких-либо внешних признаков, без каких-либо предвестий и «звоночков». Что в такой ситуации делать родителям? Ничего нового я здесь не скажу – нужно присматриваться к ребенку, нужно разговаривать с ним. Подростковый период – это время, когда ребенок часто чувствует себя одиноким, его одолевают мысли о собственной брошенности, ненужности. Да, эти мысли не имеют под собой никакого основания, но они возникают. И если ребенка вовремя не «переключить», могут привести к очень трагическим последствиям.