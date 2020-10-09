Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает десятилетие

Телеканал «Санкт-Петербург» - 10 лет для города. Фото: предоставлено телеканалом.

Накануне своего десятого дня рождения телеканал «Санкт-Петербург» подготовил специальный выпуск программы «Пульс города». 9 октября, в 22.00, ведущий Юрий Зинчук расскажет о прошлом и настоящем основного «голоса» Северной столицы – от первой минуты вещания и до сегодняшнего дня.

В этот непростой для всех период, телеканал «Санкт-Петербург» принял решение отказаться от юбилейных торжеств, но посчитал своим долгом поблагодарить горожан за внимание и оказанное доверие, а также вспомнить всех тех, кто год за годом выстраивал систему вещания и подробно отражал жизнь Северной Столицы с ее проблемами и достижениями, буднями и праздниками. В праздничной программе прозвучат поздравления телеканалу от лица руководства Санкт-Петербурга, именитых петербуржцев и простых зрителей.

Свое вещание Телеканал начал 10 октября 2010 года в 10 часов 10 минут. Фото: предоставлено телеканалом.

Смотрите праздничную программу «Пульс города» 9 октября в 22.00 и 10 октября в 10.00.

НА ЗАМЕТКУ

«Санкт-Петербург» — основной петербургский телеканал о жизни города и современная мультимедийная площадка, на которой новые инструменты общения со зрителем успешно сочетаются с лучшими традициями тележурналистики.

Свое вещание Телеканал начал 10 октября 2010 года в 10 часов 10 минут. За десять лет вещания на частотах кабельного и спутникового телевидения «Санкт-Петербург» занял лидирующую позицию среди телеканалов Северной столицы. Собственная продукция составляет 45% в общем объеме его контента, что составляет порядка 10 часов в сутки. Регулярное производство обеспечивает 12 выпусков новостей ежедневно и около 30 оригинальных программ. Это аналитические, общественно-политические, просветительские, познавательные проекты.

Особое место в сетке вещания занимают трансляции общественно-значимых мероприятий и спортивных событий городского и федерального уровня, а также тематические марафоны, приуроченные к праздникам и общественно-политическим событиям. Все это создает яркий узнаваемый стиль, и давно стали визиткой карточкой телеканала.

На видеопортале TOPSPB.TV сегодня можно найти архивные выпуски программ и самые актуальные новости. Активно развивается направление прямых интернет-трансляций, особенно востребованных в современной ситуации. Зрители всего мира, благодаря онлайн-проектам телеканала «Санкт-Петербург», могут, не выходя из дома, побывать в знаменитых петербургских музеях, посетить спектакли и концерты, проходящие в культурной столице.