"Это чудо": Мужчина нашел утерянные дореволюционные фотографии своей семьи благодаря социальным сетям

Мужчина нашел утерянные фотографии своей семьи благодаря соцсетям / Фото: instagram.com/maax_sf

Удивительная история путешествия во времени произошла в Санкт-Петербурге. Местный житель нашел фотоальбом с дореволюционным снимками своей семьи, который считал безвозвратно утерянным. Все это произошло благодаря социальным сетям. Известный петербургский блогер Максим Косьмин, рассказывающий об интересных старых квартирах Северной столицы, опубликовал в своем Instagram истории, в которых рассказал, что его подписчики поделились снимками, которые нашли в квартире на Греческом проспекте. Оказалось, что фотографии проделали долгий путь.

- Мои читатели купили квартиру вместе с которой им достались старые фотоальбомы - 6 штук. Прошлые хозяева тоже купили квартиру вместе с этими альбомами - далее их историю не проследить, - рассказал блогер.

Альбомы с фотографиями переходили от владельца к владельцу квартиры на Греческом проспекте / Фото: instagram.com/maax_sf

Однако Максим решил попробовать найти потомков людей со снимков. Часть фотографий явно была сделана до революции. На них очаровательные дамы с осиными талиями, мальчик матросском костюмчике, а также общие семейные портреты.

- Вместе с альбомами хранятся несколько документов. Кажется, все крутится вокруг супругов Левина Евгения Владимировича и Левиной Нины Васильевны, - отметил Максим.

Оказалось, хозяин все эти годы искал их / Фото: instagram.com/maax_sf

Удивительно, но буквально спустя 2 часа хозяин снимков нашелся. Мужчина написал блогеру и рассказал, что эти альбомы он забыл на антресолях, когда подавал квартиру на 5-й Советской улице. На фото его пра-прабабушка, прабабушка и прадедушка.

- Думал, что фотографии безвозвратно исчезли. Моя двоюродная бабушка блокадница, ей 85 лет, живет в Англии. Спрашивала про эти фото недавно - не знал, что ответить. И такое чудо, - написал мужчина.

Поиски загадочных фотографий завершились успешно. В скором времени блогер передаст альбомы его законному владельцу.