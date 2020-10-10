Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 октября 2020 года: Продление запретов до зимы и резкий рост числа школьных классов на карантине

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице диагноз COVID-19 поставили еще 469 горожанам.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились инфекцией 46 562 человека (+469), умерли 3 184 (+22 за сутки), а выздоровели 30 847 (+235 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил все действующие ограничения по коронавирусу в городе вплоть до начала декабря. Также Смольный в очередной раз пригрозил закрытием недобросовестным бизнесменам, которые не следуют стандарту безопасности.

В Северной столице вновь выросло количество школьных классов, закрытых на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Всех учащихся отправили учиться дистанционно. Теперь на карантине сидят уже 67 классов в 27 школах. Также по этой же причине закрыты четыре группы в четырех детских садах.

Коронавирус подтвердился у трех членов баскетбольного «Зенита». Положительные тесты получили два игрока основного состава и массажист команды. Однако это не помешало команде выиграть «Барселону» в Евролиге.

В Смольном вновь подтвердили, что имеет место быть проблема очередей из машин скорой помощи у инфекционных больниц. Однако медики нашли выход из ситуации. Теперь службы «скорых» в онлайн-режиме отслеживают информацию о свободных койках в стационарах, чтобы направлять бригады в места с наименьшей загрузкой.

Что касается Ленобласти, то после новых ограничений там следом ввели послабления. В «красной» зоне теперь можно работать паркам развлечений – но только тем, что находятся на улице. А последние данные по коронавирусу в регионе следующие: за время пандемии заразились 8 932 человека (+97 за сутки), выздоровели 5 755 (+29) и скончались 100 (+0).