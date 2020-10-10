«Ты, зайчик, единственное, что у меня осталось в жизни»: Пенсионер, загоревшийся у ТЦ в Санкт-Петербурге, оставил дочери душераздирающее письмо

"Комсомолка" публикует выдержки из письма к дочери от пенсионера, загоревшегося в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Пенсионер, загоревшийся у ТЦ на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, оставил дочери трогательное письмо. Напомним, все произошло 7 октября средь бела дня. По словам свидетелей, перед тем, как вспыхнуть, мужчина ходил по улице и выкрикивал лозунги. Очевидцы принялись тушить его не сразу – кто-то испугался, а кто-то хладнокровно снимал происходящее на камеру телефона. К счастью, мужчина выжил, за его жизнь борются медики.

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии здоровья, но шансы выжить у него есть. Фото: "Мегаполис"

- Состояние отца очень тяжелое. Он находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. Пока врачи не делают прогнозы, все зависит от силы организма. Обгорело 70% тела. Это, конечно, много, но выживают и при таких цифрах, - рассказывает «Комсомолке» дочь пенсионера Валерия.

Весь первый день, когда все случилось, женщина не переставала читать СМИ, ужасаясь произошедшим. Особенно ее возмутила реакция прохожих, которые не торопились тушить загоревшегося человека.

- Настолько у нас сейчас люди стали равнодушные, никакого сострадания. Мы стали жесткими, черствыми, - уверена дочь.

По словам дочери, у их семьи есть долг в 8 млн рублей по бизнесу на Лиговском проспекте. Фото: СОЦСЕТИ

Валерия узнала о том, что отца госпитализировали в НИИ Джанелидзе и стала молиться за его здоровье. А на следующий день она нашла письмо в доме отца, придя за паспортом и полисом. Валерия хочет, чтобы СМИ перестали воспринимать ее родителя как сумасшедшего (по словам источника «КП-Петербург», мужчина страдает острым когнитивным расстройством – Прим. Ред.).

По мнению дочери, письмо доказывает, что ее отец нормальный человек. В послании к Валерии мужчина вспоминает своих родителей, нелегкое взросление и призывает дочь никогда не опускать руки. «КП» прилагает некоторые выдержки из письма.

- Мои родители, блокадники, вырастили двух детей – меня и мою младшую сестру. Вместе дождались внуков. Тогда отец в первый и единственный раз держал мою дочку на руках за неделю до своей смерти – получил массу ранений на войне и был инвалидом. Было очень трудно жить, особенно в детстве. Но так жили и все вокруг. Мои родители, несмотря ни на какие житейские трудности, никогда не жаловались, не сдавались и ни на кого не перекладывали ответственность. Оба очень хотели, чтобы я и сестра закончили вуз, стали настоящими людьми и прожили достойную жизнь. Не знаю, стал ли я таким – не мне судить. Но я всегда старался думать, что мои родители сказали бы по поводу того или иного моего поступка. Теперь, с высоты своего возраста, я понимаю, как им было трудно жить и на какие жертвы с сестрой они шли ради меня. Вечно им благодарен и об одной мысли о них на моих глазах выступают слезы, хотя я человек жесткий и не сентиментальный. Потому что я ничего не успел для них сделать… Наверное, так устроен мир, что дети никогда не возмещают своим родителям то, что им дают. Но от этого не легче. Я такой, каким они меня воспитали… Не ныть и никогда не сдаваться. И другим я быть не могу и не хочу!

- Считаю, что за свои поступки надо отвечать, а за свои принципы – бороться... Ты, зайчик, единственное, что у меня осталось в жизни! ... Моя любимая доченька! Жизнь надо прожить достойно! Найди в себе силы и живи как можно дольше! Папа любит тебя.

Добавим, что Валерия рассказала «Комсомолке» о долге отца по бизнесу на сумму в 8 млн рублей. В нулевых они открыли продовольственный магазинчик на Лиговке. По ее словам, сейчас счета семьи арестованы в банках. Отец судился за свое дело последние годы. Пока дочь не знает, объявит ли фирму банкротом.