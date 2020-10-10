Массовое ДТП с тремя погибшими в Петрозаводске: «Лада» врезалась в «Митсубиси» и отлетела на встречку

Три человека погибли в массовом ДТП в Карелии. Фото: vk.com/gibddkareliya

Массовое ДТП с погибшими произошло около 17:00 в Петрозаводске на Карельском проспекте. По предварительной информации, «Лада Гранта» двигалась в сторону микрорайона Кукковки. В попутном направлении шел «Митсубиси». По неизвестной причине «Лада» врезалась в иномарку, а затем перелетела через разделительную полосу на встречку, где ее «приняли» на себя «Лексус» и «Киа Рио».

Водители "Киа" и "Митсубиси" в ДТП чудом не пострадали. Фото: vk.com/gibddkareliya

- В результате ДТП тут же скончались два пассажира «Лады», это мужчина и женщина. Водителя отечественного автомобиля срочно госпитализировали в больницу, однако там он погиб от тяжелых травм. Также в аварии серьезно пострадал водитель «Лексуса». Его состояние оценивается как тяжелой степени. Мужчина сейчас находится в больнице. По факту ДТП продолжается проверка, - сообщили сотрудники ГИБДД на странице Госавтоинспекции Карелии во «Вконтакте».

За жизнь водителя "Гранты" боролись до конца, но травмы были слишком тяжелые. Фото: vk.com/gibddkareliya

По словам пресс-службы МЧС России, спасателям пришлось отключать аккумуляторы искореженных авто, деблокировать пострадавших, а также ликвидировать розлив топлива на дороге. Движение на месте временно ограничили, поскольку страшное ДТП заняло несколько полос. Судя по «Яндекс.Пробкам», к 20:00 трафик на Карельском проспекте все еще плотный. Спецслужбы продолжают убирать машины, превратившиеся в груду металла.