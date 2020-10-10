Ученики гимназии, где из окна выпал восьмиклассник, попросили не винить педагога и директора

Ученики гимназии №67, в которой из окна четвертого этажа выпал восьмиклассник, обвинили СМИ в клевете на педагога и директора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Учащиеся гимназии №67, где из окна выпал восьмиклассник, заступились за педагога по химии и директора. Напомним, все произошло в конце перемены. Некоторые СМИ выдвигали версию со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что 15-летнего мальчика внезапно толкнул одноклассник во время игры. Однако родители подростка в это не верят. Сейчас за жизнь школьника борются медики. У ребенка сломаны обе ноги, травмированы внутренние органы и есть множество других ран на теле.

Сейчас за жизнь восьмиклассника борются медики. Состояние мальчика крайне тяжелое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние пару дней ученики гимназии давали интервью городским СМИ и строили свои теории происшествия. Но публикация одного из интернет-изданий, посвященная учительнице химии Ольге Александровне и директору школы Екатерине Григорьевой, привела в ярость многих школьников. В статье утверждалось, со ссылкой на некоторых выпускников и действующих учеников, о том, что сотрудники гимназии переходят на личности и могут пошатнуть психику любому, устроив публичные "порки". В итоге 11А класс решил опубликовать открытое письмо во «Вконтакте» с целью не допустить клеветы.

- Ольга Александровна – прекрасный учитель. Несмотря на все трудности, с которыми может столкнуться преподаватель точных наук в гуманитарной школе, она со своей задачей справляется просто великолепно. Как и любой человек, Ольга Александровна может раздражаться, расстроиться, однако практически всегда она сдержанна, она – эталон интеллигентного человека, - защищают подростки учителя химии.

Открытое письмо учеников гимназии №67. Фото: СОЦСЕТИ

Ребята лестно отзываются и о директоре, которая дополнительно преподает у них.

- Ученики приходят к ней сами практически по любому вопросу: сдача учебников, проблемы с успеваемостью или идеи по организации школьных мероприятий. Список проблем, с которыми она готова помочь разобраться, можно продолжать до бесконечности. На ее уроках всегда дружеская атмосфера и есть место для дискуссии, - пишут 11-классники.

На вопрос «Комсомолки» о том, как чувствует себя преподаватель химии, на которую вылили негатив, инициаторы письма отвечать не захотели. Тем временем правоохранительные органы завели уголовное дело по статье за доведение до самоубийства по факту падения подростка из гимназии.