«Стояла на подоконнике и плакала навзрыд»: четырехлетняя девочка чуть не выпала из открытого окна, пока ее мать была у подруги

Снимать малышку с подоконника пришлось пожарной бригаде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На шаг от трагедии оказалась вчера, 10 октября, четырехлетняя девочка, живущая вместе с мамой в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пока мамы не было дома, малышка оделась, открыла окно, забралась с ногами на подоконник и принялась кричать и плакать. Снимать ее оттуда пришлось спасателям. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Соседи услышали детский крик и вызвали спасателей. Девочку сняла с подоконника пожарная бригада и передала сотрудникам полиции, - уточнил источник. – Впоследствии выяснилось, что ее мать, 28-летняя уроженка Узбекистана, в это время была в другом районе города у подруги. Она пояснила, что планировала вернуться в течение часа и раньше уже оставляла ребенка одного, когда уходила в магазин.

Матери девочки теперь грозит ответственность по статье "Оставление в опасности". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщину быстро пробили по базам и установили, что ранее она судима не была и в розыске не числится. А в квартире проживается с сожителем, который в тот момент, когда девочка кричала и плакала на подоконнике, был на работе. Тем не менее эта история, судя по всему, может закончиться для матери плохо: в ее действиях сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки преступления по статье 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до одного года.