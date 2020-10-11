В Санкт-Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 в Северной столице продолжает набирать обороты. Так, количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 11 октября 2020 года составило 528 человек – на 27 человек больше, чем было в предыдущие сутки. Об этом сообщает федеральный штаб по противодействию инфекции.

- Санкт-Петербург по-прежнему остается на втором месте среди городов с наиболее высоким показателем заболеваемости, - уточняют в ведомстве. – Первое традиционно занимает Москва – там суточный прирост составил 4 501 человек.

Рассчитывать на скорое завершение эпидемии, увы, не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что в Северной столице таких цифр не видели уже давно – с мая этого года. В частности, предыдущий рекорд – 541 заболевший за сутки – в нашем городе был зафиксирован 15 мая. Однако в то время в Санкт-Петербурге действовали строгие правила самоизоляции, и были закрыты кафе, рестораны, торговые центры и другие общественные места. Сейчас большинство ограничений отменены – а значит, того, что эпидемия пойдет на спад в ближайшее время, ожидать не приходится.

Количество выздоровевших тоже не радует – 264 человека, почти в два раза меньше, чем заболевших. Обнадеживает лишь то, что смертность пока что держится на среднем уровне – согласно отчету оперативного штаба, за сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса скончался 21 человек.