Самосвал обрушил надземный переход в Ленобласти

Обвалившийся переход рухнул на две машины. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Вечер воскресенья, 11 октября, оказался богат на чрезвычайные ситуации. Неподалеку от города Любань (Тосненский район Ленинградской области) самосвал снес надземный переход. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- У самосвала на ходу поднялся кузов, - сообщили свидетели происшествия. – Водитель этого не заметил, и на полном ходу въехал в переход.

Конструкция, протянутая над дорогой, удара не выдержала и рухнула на проезжую часть, придавив проезжавшую под переходом фуру. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Упавший пролет полностью заблокировал трассу М-10. Весь транспорт разворачивают в объезд – через деревню Коркино.

По предварительной версии, виновником случившегося стал водитель самосвала. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

На инцидент уже отреагировало управление ГИБДД по городу и области. В ведомстве подтвердили версию очевидцев.

- Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост, - сообщили в отделе пропаганды. - На данный момент движение на данном участке дороги перекрыто. Более полной информации пока нет.

По словам свидетелей инцидента, обошлось без жертв.