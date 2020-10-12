Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 октября 2020 года: новый рост заболевших, рекорд в Ленобласти и примерный срок начала массовой вакцинации

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге по-прежнему не внушают оптимизма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 октября 2020 года по-прежнему не внушают большого оптимизма. Так, согласно данным оперативного штаба, в городе вновь зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших – 528. Больше было лишь один раз за всю историю эпидемии – 15 мая, когда в Северной столице выявили сразу 541 новый случай.

- Кроме того, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге был зафиксирован 21 случай смерти от новой инфекции, - уточняют в оперштабе. – А вот количество выздоровевших оказалось почти в два раза количества заразившихся – 264 человека.

До рекорда осталось совсем немного. Фото: Яндекс.Коронавирус

Таким образом, на 12 октября 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали в общей сложности 47 591 случай заболевания новым коронавирусом. При этом 3 241 человек из числа заболевших скончался. 31 362 человека – выздоровели.

Не лучшим образом обстоят дела и в соседней Ленинградской области. Там количество новых заболевших достигло рекордной отметки с самого начала эпидемии – 117 человек за сутки. А вот количество выздоровлений упало до единицы. Радует лишь динамика смертей – их за минувшие сутки в регионе не было вообще.

Ученые и врачи, между тем, возлагают большие надежды на массовую вакцинацию населения. Однако этого момента, судя по всему, придется подождать – как сообщают в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, точные сроки начала вакцинации до сих пор не ясны.