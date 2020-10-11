Визиты к психиатру, отчисление за неуспеваемость, проблемы с алкоголем: что известно о компании, забившей до смерти мужчину в Шушарах

Пьяная компания до смерти забила человека в поселке Ленсоветовский (подчиняется Шушарам). Фото: Артем КИЛЬКИН

Резонансная история из поселка Ленсоветовский (административно подчиняется поселке Шушары), где шестеро хулиганов, мужчин и подростков, до смерти забили мужчину, близится к закономерной развязке. В воскресенье, 11 октября, четверо из компании впервые предстали перед судом, который избрал им временные меры пресечения. На суде поочередно выступили все, кто внес свою лепту в кровавую расправу.

Так, один из обвиняемых - несовершеннолетний - рассказал, что вину свою не признает, поскольку смерть мужчины наступила не от его действий.

- Молодой человек пояснил, что алкоголь употребляет очень редко, учился, но в 2020 году был отчислен из-за неуспеваемости, - передает Объединеная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. - Неуспеваемость, по его словам, была вызвана исключительно введением дистанционного обучения.

Суд избрал разбойникам меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй подросток на момент совершения преступления был пьян. Он дал признательные показания.

- Помимо подростков на суде были двое взрослых участников избиения, - отмечают в пресс-службе. - Один из них, Игорь К., в содеянном также признался, но попросил себе поручительство или домашний арест. Пояснил, что периодически наблюдается у психиатра. Второй, Алексей С., тоже во всем сознался, пообещал сотрудничать со следствием и не давить на свидетелей.

Суд избрал для всей компании заключение под стражу до 9 декабря. Напомним: по статье "Убийство" хулиганам грозит до 15 лет тюрьмы.